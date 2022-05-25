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Абитуриенты будут сдавать упрощенное ВНО онлайн, но при физическом присутствии: как это будет

Фото: украинские абитуриенты будут сдавать мультитест по новым правилам (rv.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские выпускники в этом году вместо обычной формы внешнего независимого оценивания (ВНО) в классической форме будут сдавать его в упрощенном виде - онлайн, но не дистанционно, а присутствуя в центре тестирования.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что во всех центрах для прохождения национального мультипредметного теста (НМТ) установят необходимое спецоборудование, чтобы при физическом присутствии абитуриента они могли сдавать тесты онлайн.

Горбачев добавил, что в центрах будут инструкторы, которые помогут разобраться с процессом.

На выполнение тестов будет даваться два часа, и каждый участник НМТ может самостоятельно решать, как распределить это время.

"Отличие этого теста от классического ВНО состоит в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов", - рассказал образовательный омбудсмен и пояснил, что там не будет связного высказывания, а лишь "ответы на конкретные вопросы, поставленные в тестах".

Напомним, что 20 мая стартовала регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте, который в этом году заменяет ВНО, и она продлится до 7 июня. Как подчеркивал глава МОН Украины Сергей Шкарлет, те, кто не сможет зарегистрироваться до 7 июня, не смогут принять участия в основной сессии, то с 21 июня по 7 июля будет регистрация на дополнительные сессии.

Сам экзамен будет содержать три блока заданий: по украинскому языку, математике и истории Украины.

Ранее в Украине утвердили перечень городов, где будет проводиться Национальный мультипредметный тест, а именно - в Киеве и еще 20 областях. При этом в МОН отметили, что такой перечень не разглашается из-за возможной опасности.

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