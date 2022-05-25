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Абітурієнти складатимуть спрощене ЗНО онлайн, але за фізичної присутності: як це буде

Фото: українські абітурієнти складатимуть мультитест за новими правилами (rv.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські випускники цього року замість звичайної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у класичній формі складатимуть його у спрощеному вигляді - онлайн, але не дистанційно, а будучі присутні в центрі тестування.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він зазначив, що у всіх центрах для проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) встановлять необхідне спецобладнання, щоб при фізичній присутності абітурієнта вони могли складати тести онлайн.

Горбачов додав, що в центрах будуть інструктори, які допоможуть розібратися з процесом.

На виконання тестів даватиметься дві години, і кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити цей час.

"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей", - розповів освітній омбудсмен та пояснив, що там не буде зв'язного висловлювання, а лише "відповіді на конкретні питання, поставлені в тестах".

Нагадаємо, що 20 травня стартувала реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті, який цього року замінює ЗНО, і вона триватиме до 7 червня. Як зауважував глава МОН України Сергій Шкарлет, ті, хто не зможе зареєструватися до 7 червня, не зможуть взяти участі в основній сесії, то з 21 червня по 7 липня буде реєстрація на додаткові сесії.

Сам іспит міститиме три блоки завдань: з української мови, математики та історії України.

Раніше в Україні затвердили перелік міст, де проводитиметься Національний мультипредметний тест, а саме - у Києві та ще 20 областях. При цьому в МОН зазначили, що такий перелік не розголошується через можливу небезпеку.

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