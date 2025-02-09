Абіє про Нацвідбір: З оцінкою суддів я не згодна, були учасники, які технічно справлялись гірше

– Поділіться враженнями від вашого виступу, ви ним задоволені?

– Мої враження від мого виступу дуже приємні. Я сьогодні переглянула його ще раз і дуже хочу подякувати всій команді, яка працювала над моїм виступом. Це створення візитівки, створення номера, концепції, розробки, графіки, хореографії. Це величезний труд і душа купи людей, які об'єдналися воєдино для того, щоб створити та втілити мій меседж у життя.

Я відчула всю цю синергію, кайфанула від свого виступу. Були деякі недоліки по звуку, вони були і на репетиції, і на саунд-чеку, і в записі. Я не можу сказати, що мій вокал був ідеальним. Звісно, там були нюанси. Але, об'єктивно, те, що я могла зробити, я знаю, я виклалася на 100%. Я здивувала сама себе, я кайфанула від себе. Я повністю передала весь той меседж, який закладала в пісню.

– А як вам оцінки від журі та глядачів?

– За моїми оцінками, я реалізувалась на всі 100%. Я зробила все, що мала зробити, виконала те надзавдання, яке я собі сама ставила. Стосовно оцінки суддів - я погоджуюся з тим, що вокал не був ідеальним, це не 10 балів. Але об'єктивно - це не 2 бали точно. Просто були учасники, які технічно справлялись гірше за мене, або хоча б були на рівні зі мною, і вони отримали значно вищі бали, аніж я.

І ставити 2 бали, як на мене, це несправедливо. Тому з оцінкою суддів я не згодна. Згодна з тим, що були деякі нюанси. Але не оцінюю свій спів на 2 бали.

– Чи згодні ви з перемогою Ziferblat?

– В цілому я дуже рада за Ziferblat. За той час ми стали друзями. Не тільки з ними, а й з іншими учасниками, це KHAYAT, це Future Culture. Дуже класні люди, дуже класні музиканти, ми по-справжньому здружилися.

І я тішуся тим, що Ziferblat нарешті вибороли перемогу. Вони дуже цього хотіли і вони дуже варті цього. Тому я всіма руками та всією душею з ними. Далі буде.

– Ви підете на наступний Нацвідбір?

– Сподіваюсь, мені дасть Всесвіт гарних думок для того, щоб написати ще одну круту конкурсну пісню. І сподіваюсь одного разу виграти Нацвідбір і мати честь представити свою країну на Євробаченні в якийсь з країн Європи.