"А ти мені дзвони": Тіна Кароль та молодий співак щемливо заспівали про кохання (відео)
Співачка Тіна Кароль випустила ще одну пісню, записану з молодим співаком SHUMEI. Разом вони вже випустили трек "Стерва", а цього разу артисти знімали кліп просто у студії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео на пісню "Дзвони", яке вже з'явилося на YouTube-каналі SHUMEI.
Про що нова пісня
У чуттєвому треці Кароль та Олег Шумей (справжнє ім'я артиста) розповіли про історію двох закоханих, які не можуть бути разом.
"Я тону у обіймах інших, а хотіла б тонути в твоїх", - співає артистка.
А SHUMEI просить "не грати в мовчанку" та не бігти від своїх же слів.
"А ти мені дзвони, дзвони посеред ночі, я ітак не бачу сни. А ти мені дзвони, дзвони, дзвони", - йдеться у пісні.
Кароль та Шумей (фото: instagram.com/tina_karol)
Як Кароль коментує дует з SHUMEI
"Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні, на відміну від попередньої "Стерва", яку написала я. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом - це справжнє задоволення, адже він один з найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом," - заявила Кароль.
А SHUMEI розповів, пісню було створено спонтанно. І він зазначив, що у цьому релізі всі інструменти звучать наживо.
"Спонтанність, невимушеність та простота - це все, чого ми хотіли досягнути," - говорить SHUMEI.
Реакція мережі
У коментарях фани діляться емоціями та зазначають, що новий трек їм сподобався. Зокрема, вони пишуть:
- "Суцільна насолода! Чуттєво, ніжно, пристрасно... Я в захваті від Вас! Моє серце з Вами на завжди!"
- "Просто на розрив... Неймовірно... Величезна подяка за музичну насолоду!"
- "Тіно, Ви неймовірна, пророкую перші сходинки в усіх чартах"
До слова, нещодавно Кароль приголомшила фанатів своїм пресом.
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