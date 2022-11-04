"А що, Росія не гріє?" Ані Лорак показала, де почувається вдома

Співачка Ані Лорак, яку тепер не раді бачити не лише в її рідній Україні, а й у країнах Європи , змогла виїхати з Росії та опинилася в Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала нові фото та зазначила, що там почувається вдома.

Визначити, яке саме з іспанських міст стало для зрадниці рідної країни домом, складно. Ані Лорак сфотографувалася на набережній.

"Вода надає мені сил. Тут я почуваюся вдома", - так вона підписала знімки.

Відомо також, що це не перша її подорож до Іспанії за останні місяці. Вона приїжджала до Росії та відвідала концерт Лазарєва, але потім знову повернулася до Іспанії. Концертів у цій країні не заплановано.

Фото: instagram.com/anilorak

Фотографії Лорак викликали гнів та обурення серед фанатів. До того ж хейту вона зазнала як з боку колишніх шанувальників в Україні, так і в Росії.