"А что, Россия не греет?" Ани Лорак показала, где чувствует себя дома
Певица Ани Лорак, которую теперь не рады видеть не только в ее родной Украине, но и в странах Европы, смогла выехать из России и оказалась в Испании.
На своей странице в Instagram артистка показала новые фото и отметила, что там чувствует себя дома.
Определить, какой именно из испанских городов стал для предательницы родной страны домом, сложно. Ани Лорак сфотографировалась на набережной.
"Вода придает мне силы. Здесь я чувствую себя дома", - так она подписала снимки.
Известно также, что это не первая ее поездка в Испанию за последние месяцы. Она приезжала в Россию и посетила концерт Лазарева, но потом снова вернулась в Испанию. Концертов в этой стране у нее не запланировано.
Фото: instagram.com/anilorak
Фотографии Лорак вызвали гнев и возмущение среди фанатов. При чем хейту она подверглась как со стороны бывших поклонников в Украине, так и в России.
- В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?
- Ну и чувствуй, оставайся. Какая разница, где у продажных дом.
- Приезжай в Николаев. Дорогая, тут тебе придадутся такие силы, что ты и не видела никогда.
- Опа. Испания. А Крым не придает силы.
- Забыла, где твой дом?
- Интересно, круто отдыхать в Испании с украинским паспортом?
- А что, Россия не греет?
- В Мариуполь может тоже на море приехать
- С твоей идеологией, Каролина, ты давно потерялась, и сама не понимаешь, где твой дом на самом деле.
- "Справа в тому, що у тебе немає дому"
- Дома? Черновцы же - приезжай!
- В Украину поезжай, чтобы чувствовать себя дома!
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