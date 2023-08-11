"А де батьківщина-батько?" Клопотенко сказав, що треба збудувати на місці "Батьківщини-матері"

Що потрібно побудувати замість монумента

Днями стало відомо, що на мечі "Батьківщини-матері" залишилася зірка, яка також є символом СРСР. Тому Клопотенко виразив думку, що монумент потрібно знести.

На пам'ятці залишився один радянський символ (фото: facebook.com/zabugorje)

"Нащо він? Тобі що, сильно треба металева жінка з такими губами? Цей постіндустріальний символізм. Що в неї з губами?" - ставить питання Євген.

Він розповідає, що в дитинстві йому було страшно бачити "Батьківщину-мати", особливо під час проведення парадів із військовою зброєю.

Крім того, Клопотенко вважає дивним те, що монумент в образі жінки є, а в образі чоловіка - немає.

"Що вона символізує? "Батьківщина-мати" - це що? Хто така "Батьківщина-мати"? Так де у нас "Батьківщина-батько"? Чого їх не двоє?" - каже він.

Замість монумента шеф-кухар пропонує звести пам'ятку на честь слов'янської богині родючості Мокош.

"Це прикольно. Це додає зв'язок до того, що ми заснували Київську Русь, до наших богів, які були. Якраз недалеко від Києво-Печерської Лаври. Боги, язичники, міфологія... Все було б класно, сучасно", - пропонує Клопотенко.