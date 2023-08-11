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"А где родина-отец?" Клопотенко сказал, что нужно построить на месте "Родины-матери"

Евгений Клопотенко предлагает снести "Родину-мать" (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Известный кулинар и реформатор школьного меню в Украине Евгений Клопотенко считает, что монумент "Родина-мать" нужно снести. Свое мнение он аргументирует тем, что этот символ не нужен.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что нужно построить вместо монумента

На днях стало известно, что на мече "Родины-матери" осталась звезда, также являющаяся символом СССР. Потому Клопотенко выразил мнение, что монумент нужно снести.

На памятнике остался один советский символ (фото: facebook.com/zabugorje)

"Зачем он? Тебе что, сильно нужна металлическая женщина с такими губами? Этот постиндустриальный символизм. Что у нее с губами?" - задает вопрос Евгений.

Он рассказывает, что в детстве ему было страшно видеть "Родину-мать", особенно во время проведения парадов с военным оружием.

Кроме того, Клопотенко считает странным то, что монумент в образе женщины есть, а в образе мужчины - нет.

"Что она символизирует? "Родина-мать" - это что? Кто такая "Родина-мать"? Так где у нас "Родина-отец"? Чего их не двое?" - говорит он.

Вместо монумента шеф-повар предлагает возвести памятник в честь славянской богини плодородия Мокош.

"Это прикольно. Это добавляет связь к тому, что мы основали Киевскую Русь, к нашим богам, которые были. Как раз недалеко от Киево-Печерской Лавры. Боги, язычники, мифология... Все было бы классно, современно", - предлагает Клопотенко.

 

Напомним, что на днях в Киеве завершили установку тризуба на щите "Родины-мать".

А автор конструкции тризуба предложил оригинальное решение того, куда деть советский герб.

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Родина-матьЕвгений Клопотенко