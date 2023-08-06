На монументі "Батьківщина-мати" завершили встановлення тризуба (фото)

У Києві завершили монтажні роботи на монументі "Батьківщина-мати". Рано-вранці 6 серпня було встановлено тризуб замість радянського герба. Інші роботи планують закінчити до 24 серпня.

Деталі про встановлення - читайте у матеріалі нижче.

Тризуб на своєму місці

Як повідомив Олександр Ткаченко, тризуб уже встановлено на монументі "Батьківщина-мати". До цієї роботи залучили команду українських альпіністів.

Установку планували зробити ще 5 серпня, але роботи довелося кілька разів відкладати через сильний вітер. Але вранці 6 серпня тризуб зайняв своє місце на щиті пам'ятника. Наступний етап – зварювання.

"Це сталося! Тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проєкт. Дякуємо всім, завдяки кому це сталося - донори, проєктанти, будівельники, скульптор, працівники Музею Війни, всі, хто вболівав за ці зміни та підтримував", - повідомив Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

На монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Він додав, що усі остаточні роботи планують завершити до 24 серпня.

Після встановлення тризуба над щитом здійняли український прапор.

На монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб (фото: Суспільне)

Що відомо про заміну елементів на монументі "Батьківщина-матір"

21 липня 2022 року у додатку "Дія" закінчили голосування та 85% учасників проголосували за те, щоб з монумента "Батьківщина-мати" прибрали старі радянські елементи, а замість них помістили на щит український тризуб.

Вже до травня 2023 року було підготовлено документацію для зміни герба СРСР та розпочалися підготовчі роботи.

Радянський герб зняли з пам'ятника 1 серпня. Його розбирали частинами й складність робіт була в тому, що щит знаходиться на висоті 92 метри.

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)