99-летнюю украинку вакцинировали от COVID-19: реакция сети поражает

Под Тернополем вакцинировали от коронавируса 99-летнюю пенсионерку, которая проживает в Петриковском областном гериатрическом пансионате. Пани Ирина Курова стала самой пожилой жительницей региона, которую привили от COVID-19.
Об этом 21 апреля передали в пресс-службе Минздрава Украины.
Сообщается, что вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech прошла успешно, после прививки женщина чувствует себя хорошо.
В сети также опубликовали фото пани Ирины, уроженки Крыма, которая сейчас проживает в Тернопольской области.
99-летюю украинку вакцинировали от коронавируса (фото: facebook.com/moz.ukr)
"Вакцинация персонала и жителей Петриковского областного гериатрического пансионата продолжается. Прививки проводят вакциной Pfizer-BioNTech. В течение двух дней в пансионате вакцинировано более полутора сотен подопечных. Следующая доза будет введена через 21 день, согласно инструкции", - рассказали в министерстве.
Реакция на публикацию о прививке для женщины в таком почтенном возрасте в сети стала довольно неоднозначной. Так, пользователи интернета желают бабушке долгих лет жизни, и чтобы никакая болячка ей не была страшна, при этом под постом можно встретить немало скептических, а иногда и даже гневных комментов от противников вакцинации.
Ранее сообщалось, что недавно под Черниговом 100-летний мужчина выздоровел от коронавируса - дедушка поблагодарил врачей и пошел домой.
Напомним, в Минздраве рассказали, кому достанутся остатки вакцины Pfizer, и объяснили, что получить прививку без очереди не получится.