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100-летний украинец выздоровел от коронавируса: поблагодарил врачей и пошел домой

Новина українською → Черниговская область, Вторник 13 апреля 2021 14:30
100-летний украинец выздоровел от коронавируса: поблагодарил врачей и пошел домой Коллаж РБК-Украина: 100-летний украинец выздоровел от коронавируса
Автор: Светлана Мащенко

В Черниговской области от коронавируса выздоровел 100-летний мужчина Иван Давиденко. В феврале он отпраздновал юбилей, а 1 апреля попал в больницу с диагнозом COVID-19.

Об этом пишет "Суспільне".

Сообщается, что жителя Великого Устья 12 апреля выписали из Менской районной больницы.

"Выписан с отрицательным ПЦР. В 16:00 пришел отрицательный ПЦР, в 16:20 мужчина ушел домой. Это просто так нужно любить жизнь. Умный человек, оптимист, понимал свое состояние, выполнял все распоряжения, без фокусов. Поблагодарил за то, что мы ему помогли и пошел домой", - говорит Владимир Салий, Медицинский директор по лечебной работе

Иван Давиденко - единственный столетний мужчина в Сосницкой ОТГ. Интересно, что на свой возраст он выглядит необычно бодрым, много говорит, вспоминает о тяжелом детстве, пережитых голодоморах 1933-го и 1947-го, Вторую мировую войну. Успел дважды жениться, вырастить четверых детей.

Мужчина говорит, что курить пробовал всего раз в жизни, диет особых не придерживается, внимательно следит за политическими новостями и читает прессу.

Он мечтает побить рекорд своего деда-долгожителя, который прожил 103 года.

Видео: Иван Давиденко отпраздновал свой 100-й юбилей

Ранее мы писали, что в Черновцах от коронавируса вылечилась 100-летняя жительница. У женщины были сопутствующие заболевания по возрасту, но даже это не помешало ее организму справиться с опасной болезнью.

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