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99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає

Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем вакцинували від коронавірусу 99-річну пенсіонерку, яка проживає в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Пані Ірина Курова стала найстаршою мешканкою регіону, яку прищепили від COVID-19.

Про це 21 квітня передали в прес-службі МОЗ України.

Повідомляється, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech пройшла успішно, після щеплення жінка почуває себе добре.

У мережі також опублікували фото пані Ірини, уродженки Криму, яка зараз проживає в Тернопільській області.

99-річну українку вакцинували від коронавірусу (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Вакцинація персоналу та мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату триває. Щеплення проводять вакциною Pfizer-BioNTech. Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", - розповіли в міністерстві.

Реакція на публікацію про щеплення для жінки в такому поважному віці в мережі стала досить неоднозначною. Так, користувачі інтернету бажають бабусі довгих років життя, і щоб жодна болячка їй не була страшна, при цьому під постом можна зустріти чимало скептичних, а іноді й навіть гнівних коментів від супротивників вакцинації.

  • Бабуся прожила 99 років, напевно маючи непоганий імунітет від природи, навіщо йому було колоти вакцину?
  • Ну, авось з вакциною бабуся ще років 20 проживе.
  • ...у дитинстві пройшла природний відбір і не прищеплювалася поганню. Пройшла війну, голод, 90-ті. Вирішили добити старих...
  • А хто скаже, що буде після терміну 21 день з бідною бабусею??? Слів немає, одні емоції!!!
  • Я проживаю в Італії... 8 квітня мені зробили першу вакцину... 29 квітня - наступну... Дякую Богу, жива... Так, відчувала болю в суглинках... боліло плече, голова... була сонливість... і все... нічого страшного!! Мені робили таку ж вакцину, як цій літній жінці!! Не кажіть того, чого не знаєте!! Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і розуму!

Раніше повідомлялося, що нещодавно під Черніговом 100-річний чоловік одужав від коронавірусу - дідусь подякував лікарям та пішов додому.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, кому дістануться залишки вакцини Pfizer, і пояснили, що отримати щеплення без черги не вийде.

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Новини України вакцинаціяВакцина від коронавірусу
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