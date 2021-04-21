99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає

Повідомляється, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech пройшла успішно, після щеплення жінка почуває себе добре.

У мережі також опублікували фото пані Ірини, уродженки Криму, яка зараз проживає в Тернопільській області.

99-річну українку вакцинували від коронавірусу (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Вакцинація персоналу та мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату триває. Щеплення проводять вакциною Pfizer-BioNTech. Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", - розповіли в міністерстві.

Реакція на публікацію про щеплення для жінки в такому поважному віці в мережі стала досить неоднозначною. Так, користувачі інтернету бажають бабусі довгих років життя, і щоб жодна болячка їй не була страшна, при цьому під постом можна зустріти чимало скептичних, а іноді й навіть гнівних коментів від супротивників вакцинації.