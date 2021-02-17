99-летний принц Филипп госпитализирован: все подробности

Принца Филиппа доставили в больницу после того, как он почувствовал себя не хорошо.

"По заявлению Букингемского дворца, герцог Эдинбургский был госпитализирован во вторник вечером "в качестве меры предосторожности" после того, как почувствовал себя плохо", - пишет авторитетное издание.

Сообщается также, что 99-летний принц Филипп был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне.

Ожидается, что Филипп будет находится под наблюдением врачей медучреждения в течение нескольких дней.

"Ему нужен тщательный осмотр и отдых", - говорят медики.

У принца Филиппа коронавирус?

Источник BBC сообщил, что принц "уже несколько дней плохо себя чувствует". Но это точно не связано с коронавирусом.

"Вызвали врача, и он был доставлен в больницу, но это не было неотложной госпитализацией", - добавил источник.

Королева Елизавета ІІ тем временем остается в Виндзоре.

Принц Филипп (фото: Getty Images)

Напомним, что в 2011 году супруг Елизаветы II успешно перенес операцию на сердце.

После этого он еще несколько раз ложился на обследование в больницу "по совету своего личного врача".

Все это время в Букингемском дворце госпитализацию принца называли "мерой пресечения".