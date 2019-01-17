Супруг королевы Великобритании попал в автомобильную аварию

Повреждений 97-летний принц Филипп не получил
Муж королевы Великобритании Принц Филипп, герцог Эдинбургский попал в автомобильную аварию. Об этом заявили в Букингемском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от королевского поместья в поселке Сандрингем в графстве Норфолк.
Повреждений 97-летний принц Филипп не получил.
Букингемский дворец сообщил, что авария случилась с участием еще одного автомобиля. На месте ДТП работает полиция.
Герцог ехал на автомобиле Range Rover и выезжал на дорогу A149, когда и случилась авария.
По словам очевидцев, машина, на которой ехал принц Филипп, перевернулась.
Свидетели аварии помогли герцогу выбраться из машины. По их словам, он был в сознании, но "очень шокирован" за то, что произошло.
Фото: место происшествия (bbc.com)
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