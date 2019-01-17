Супруг королевы Великобритании попал в автомобильную аварию

Фото: Принц Филипп (Tv.ua)

Повреждений 97-летний принц Филипп не получил

Муж королевы Великобритании Принц Филипп, герцог Эдинбургский попал в автомобильную аварию. Об этом заявили в Букингемском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от королевского поместья в поселке Сандрингем в графстве Норфолк.

Повреждений 97-летний принц Филипп не получил.

Букингемский дворец сообщил, что авария случилась с участием еще одного автомобиля. На месте ДТП работает полиция.

Герцог ехал на автомобиле Range Rover и выезжал на дорогу A149, когда и случилась авария.

По словам очевидцев, машина, на которой ехал принц Филипп, перевернулась.

Свидетели аварии помогли герцогу выбраться из машины. По их словам, он был в сознании, но "очень шокирован" за то, что произошло.

Фото: место происшествия (bbc.com)

Напомним, в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский журналист Роман Кисиль и его мать.

Тяжелые травмы получила жена журналиста, которую доставили в реанимационное отделение больницы в Радоме.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере один человек погиб и 34 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей в Венесуэле.