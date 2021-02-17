99-летний принц Филипп госпитализирован: все подробности
Принц Филипп госпитализирован. Муж королевы Великобритании Елизаветы II попал в больницу вечером во вторник, 16 февраля. Но об инциденте стало известно только сегодня.
Об этом пишет BBC News.
Принца Филиппа доставили в больницу после того, как он почувствовал себя не хорошо.
"По заявлению Букингемского дворца, герцог Эдинбургский был госпитализирован во вторник вечером "в качестве меры предосторожности" после того, как почувствовал себя плохо", - пишет авторитетное издание.
Сообщается также, что 99-летний принц Филипп был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне.
Ожидается, что Филипп будет находится под наблюдением врачей медучреждения в течение нескольких дней.
"Ему нужен тщательный осмотр и отдых", - говорят медики.
У принца Филиппа коронавирус?
Источник BBC сообщил, что принц "уже несколько дней плохо себя чувствует". Но это точно не связано с коронавирусом.
"Вызвали врача, и он был доставлен в больницу, но это не было неотложной госпитализацией", - добавил источник.
Королева Елизавета ІІ тем временем остается в Виндзоре.
Принц Филипп (фото: Getty Images)
Напомним, что в 2011 году супруг Елизаветы II успешно перенес операцию на сердце.
После этого он еще несколько раз ложился на обследование в больницу "по совету своего личного врача".
Все это время в Букингемском дворце госпитализацию принца называли "мерой пресечения".
Отметим, что 17 января 2019 года возле имения Сандрингем принц Филипп попал в аварию.
Тогда английские СМИ сообщали, что член королевской семьи смог покинуть место ДТП самостоятельно, так как травмы оказались незначительными. Однако очевидцы утверждают, что это не так.
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