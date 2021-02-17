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99-річний принц Філіп госпіталізований: всі подробиці

Новость на русском → Британія, Середа 17 лютого 2021 16:44
99-річний принц Філіп госпіталізований: всі подробиці Принц Філіп (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Принц Філіп госпіталізований. Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II потрапив у лікарню ввечері у вівторок, 16 лютого. Але про інцидент стало відомо тільки сьогодні.

Про це пише BBC News.

Принца Філіпа доставили в лікарню після того, як він відчув себе не добре.

"За заявою Букінгемського палацу, герцог Единбурзький був госпіталізований у вівторок ввечері "в якості запобіжного заходу" після того, як відчув себе погано", - пише авторитетне видання.

Повідомляється також, що 99-річний принц Філіп був доставлений до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні.

Очікується, що Філіп буде знаходиться під наглядом лікарів медустанови протягом декількох днів.

"Йому потрібен ретельний огляд і відпочинок", - кажуть медики.

У принца Філіпа коронавірус?

Джерело BBC повідомило, що принц "вже кілька днів погано себе почуває". Але це точно не пов'язано з коронавірусом.

"Викликали лікаря, і він був доставлений в лікарню. Але це не було нагальною госпіталізацією", - додало джерело.

Королева Єлизавета ІІ тим часом залишається у Віндзорі.

99-річний принц Філіп госпіталізований: всі подробиці

Принц Філіп (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що в 2011 році чоловік Єлизавети II успішно переніс операцію на серці.

Після цього він ще кілька разів лягав на обстеження в лікарню "за порадою свого особистого лікаря".

Весь цей час в Букінгемському палаці госпіталізацію принца називали "запобіжним заходом".

Відзначимо, що 17 січня 2019 року біля маєтку Сандрінгем принц Філіп потрапив в аварію.

Тоді англійські ЗМІ повідомляли, що член королівської сім'ї зміг покинути місце ДТП самостійно, так як травми виявилися незначними. Однак очевидці стверджують, що це не так.

Раніше ми також писали, що принц Філіп був проти шлюбу свого онука Гаррі з Меган Маркл

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