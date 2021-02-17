99-річний принц Філіп госпіталізований: всі подробиці

Принц Філіп госпіталізований. Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II потрапив у лікарню ввечері у вівторок, 16 лютого. Але про інцидент стало відомо тільки сьогодні.

Про це пише BBC News .

Принца Філіпа доставили в лікарню після того, як він відчув себе не добре.

"За заявою Букінгемського палацу, герцог Единбурзький був госпіталізований у вівторок ввечері "в якості запобіжного заходу" після того, як відчув себе погано", - пише авторитетне видання.

Повідомляється також, що 99-річний принц Філіп був доставлений до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні.

Очікується, що Філіп буде знаходиться під наглядом лікарів медустанови протягом декількох днів.

"Йому потрібен ретельний огляд і відпочинок", - кажуть медики.

У принца Філіпа коронавірус?

Джерело BBC повідомило, що принц "вже кілька днів погано себе почуває". Але це точно не пов'язано з коронавірусом.

"Викликали лікаря, і він був доставлений в лікарню. Але це не було нагальною госпіталізацією", - додало джерело.

Королева Єлизавета ІІ тим часом залишається у Віндзорі.

Принц Філіп (фото: Getty Images)

Нагадаємо, що в 2011 році чоловік Єлизавети II успішно переніс операцію на серці.

Після цього він ще кілька разів лягав на обстеження в лікарню "за порадою свого особистого лікаря".

Весь цей час в Букінгемському палаці госпіталізацію принца називали "запобіжним заходом".