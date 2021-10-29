UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

97-летний украинский теннисист-рекордсмен сыграл с Рафаэлем Надалем

Автор: Тетяна Самарук

97-летний украинский теннисист Леонид Яковлевич Станиславский, который в июле этого года попал в Книгу рекордов Гиннеса, сыграл на Майорке с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.

Об этом сообщили на странице академии испанца "rafanadalacademy".

Так, харьковчанин наконец реализовал свою мечту, о которой рассказывал ранее.

Леонид спросил у Надаля, могут ли они вместе сыграть, на что итальянец сразу согласился. Как известно, 35-летний Надаль пять раз в карьере завершал сезон в статусе первой ракетки мира и дважды побеждал на Олимпийских играх.

В собственной академии испанца спортсмены провели несколько розыгрышей, после чего отправились на личную беседу.

В сети появились фотографии того, как украинец играл с легендой мирового тенниса.

97-летний Леонид Станиславский сыграл с Рафаэлем Надалем (instagram.com/rafanadalacademy)

Отметим, что ветеран из Харькова в 97-летнем возрасте тренируется трижды в неделю и зимой и летом и является лучшим игроком мира в своей возрастной категории.

Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка Свитолина проиграла с большим разрывом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис