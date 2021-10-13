ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Свитолина проиграла с большим разрывом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 01:32
Свитолина проиграла с большим разрывом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Фото: лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Итоговый счет - 1:6, 1:6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, встречалась с 24-м номером WTA Джессикой Пегулой из США и потерпела поражение в двух сетах, сумев взять лишь два гейма.

Поединок длился 1 час 8 минут, Свитолина по ходу встречи обращалась к физиотерапевту. Теперь Пегула ведет в личных встречах - 2:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков