97-річний український тенісист-рекордсмен зіграв з Рафаелем Надалем

97-річний український тенісист Леонід Якович Станіславський, який у липні цього року потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зіграв на Майорці із легендарним іспанцем Рафаелем Надалем.
Про це повідомили на сторінці академії іспанця "rafanadalacademy".
Так, харків'янин нарешті реалізував свою мрію, про яку розповідав раніше.
Леонід запитав в Надаля, чи можуть вони разом зіграти, на що італієць відразу погодився. Як відомо, 35-річний Надаль п’ять разів у кар'єрі завершував сезон у статусі першої ракетки світу та двічі перемагав на Олімпійських іграх.
У власній академії іспанця спортсмени провели кілька розіграшів, після чого вирушили на особисту бесіду.
У мережі з'явилися фотографії того, як українець грав з легендою світового тенісу.
Зазначимо, що ветеран з Харкова у 97-річному віці тренується тричі на тиждень і взимку і влітку та є найкращим гравцем світу у своїй віковій категорії.
Раніше ми повідомляли, що українська тенісистка Світоліна програла з великим розривом в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.