95-річний чоловік все ще займається в "тренажерці". Він назвав 3 секрети довголіття

Секрети довголіття Девіда Скотта

Девід тренується у Planet Fitness у Дуврі, штат Нью-Гемпшир, тричі на тиждень, де використовує тренажери для вправ на плечі, руки, ноги та прес. Для кардіотренувань ветеран армії США також кілька разів на тиждень ходить пішки.

"Я дуже добре почуваюся. Циркуляція крові важлива, якщо ви занадто малорухливі. І це також корисно для вашого мозку", - розказав він.

Скотт і його 86-річна дружина Лідія живуть окремо у своєму будинку в Дуврі.

Обох об’єднує любов до спорту на все життя - пара познайомилася в автобусі в її рідній Італії, коли вона їхали кататися на лижах в Альпах.

"Коли ми піднялися на вершину гори, вона сказала: «Ходімо», і зникла. Вона каталася на лижах набагато швидше за мене. Але я нарешті наздогнав її", - згадує Скотт.

Через два тижні після зустрічі пара заручилася. Вони одружені 62 роки і мають трьох дітей.

Поради, як прожити довге життя:

Харчуйтеся добре

Скотт і його дружина дотримуються середземноморської дієти, яка, як відомо, корисна для серця і мозку. У меню входять страви домашнього приготування з великою кількістю фруктів і овочів, трохи курки і риби, а також велика кількість оливкової олії.

У подружжя є сад, де вони вирощують салат, моркву, цукіні, стручкову квасолю, едамаме, брюссельську капусту, брокколі та всі види трав.

Подружжя вирощує в саду овочі (Скриншот)

Виберіть гарного партнера для життя

Пара щаслива разом і вважає свій шлюб дуже вдалим.

Як показали дослідження, одружені люди мають значно більшу очікувану тривалість життя, порівняно з їхніми неодруженими однолітками, причому чоловіки особливо насолоджуються захисним впливом шлюбу на здоров’я.

Мисліть позитивно

Дружина Девіда Лідія вважає, що довголіття її чоловіка пов’язане не тільки з довгим шлюбом.

"Секрет полягає в позитивному мисленні, а також у гарному почутті гумору та сприйнятті життя таким, яке воно є. І не надто багато нарікань", - каже вона.

Дослідження показали, що оптимісти живуть довше, можливо тому, що оптимізм може допомогти людям розвивати та підтримувати здоровіші звички, а також регулювати свої емоції під час стресових ситуацій.

Девід Скот радить жити з позитивом (Скриншот)