95-летний мужчина все еще занимается в "тренажерке". Он назвал 3 секрета долголетия

Секреты долголетия Дэвида Скотта

Дэвид тренируется в Planet Fitness в Дувре, штат Нью-Гэмпшир, трижды в неделю, где использует тренажеры для упражнений на плечи, руки, ноги и пресс. Для кардиотренировок ветеран армии США также несколько раз в неделю ходит пешком.

"Я очень хорошо себя чувствую. Циркуляция крови важна, если вы слишком малоподвижны. И это тоже полезно для вашего мозга", - рассказал он.

Скотт и его 86-летняя супруга Лидия живут отдельно в своем доме в Дувре.

Обоих объединяет любовь к спорту на всю жизнь – пара познакомилась в автобусе в ее родной Италии, когда она ехала кататься на лыжах в Альпах.

"Когда мы поднялись на вершину горы, она сказала: «Идем», и исчезла. Она каталась на лыжах гораздо быстрее меня. Но я наконец-то догнал ее", - вспоминает Скотт.

Через две недели после встречи пара обручилась. Они женаты 62 года и у них трое детей.

Советы, как прожить долгую жизнь:

Питайтесь хорошо

Скотт и его супруга соблюдают средиземноморскую диету, которая, как известно, полезна для сердца и мозга. В меню входят блюда домашнего приготовления с большим количеством фруктов и овощей, чуть-чуть курицы и рыбы, а также большое количество оливкового масла.

У супругов есть сад, где они выращивают салат, морковь, цукини, стручковую фасоль, эдамаме, брюссельскую капусту, брокколи и все виды трав.

Супруги выращивают в саду овощи (Скриншот)

Выберите хорошего партнера для жизни

Пара счастлива вместе и считает свой брак очень удачным.

Как показали исследования, женатые люди имеют значительно большую ожидаемую продолжительность жизни по сравнению с их холостыми сверстниками, причем мужчины особенно наслаждаются защитным влиянием брака на здоровье.

Мыслите позитивно

Жена Дэвида Лидия считает, что долголетие ее супруга связано не только с долгим браком.

"Секрет заключается в положительном мышлении, а также в хорошем чувстве юмора и восприятии жизни такой, какая она есть. И не слишком много нареканий", - говорит она.

Исследования показали, что оптимисты живут дольше, возможно, потому, что оптимизм может помочь людям развивать и поддерживать здоровые привычки, а также регулировать свои эмоции во время стрессовых ситуаций.

Дэвид Скотт советует жить с позитивом (Скриншот)