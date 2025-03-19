До 95-річчя Ліни Костенко: відома співачка та піаніст-віртуоз вразили піснею на вірш поетеси

За словами виконавиці, коли зародилася ідея створити композицію на твір Костенко, першим чином вона це уявляла під акомпанемент фортепіано.

І, авжеж, мала сміливість запросити до співпраці Євгена Хмару, який залюбки погодився створити спільну музичну колаборацію.

"Я мріяла доторкнутись до легенди. І коли в мене народилась музика на вірш Ліни Костенко "Так мовчиш, що заслухатись можна". Її поезія будоражить мою душу ще зі шкільних років, а саме цей твір щоразу викликає у мене сльози. І тут надважливим для мене було зробити так, щоб зазвучала справжня музика: краса мелодії, гармонії, живі інструменти. Перлиною композиції стала партія рояля, яку виконав піаніст-віртуоз Євген Хмара. Його гра зачаровує з перших нот", - підкреслила Крістіна Присяжнюк. Крістіна Присяжнюк (фото: пресслужба)

Окрім того, емоційності та відвертості звучання додав струнний секстет Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка під керівництвом Богдана Ткачука, який також долучився до співпраці.

Своєю чергою, використання вірша має офіційний дозвіл, адже для виконавиці важливо підтримувати українську літературу та поезію.

До слова, музична робота не залишилася й без екранізації. Її режисером став популярний кліпмейкер Антон Пожидаєв, який створив відеокліп на пісню "Доброго вечора, ми з України" PROBASS ∆ HARDI.

Також він співпрацював зі Світланою Тарабаровою, Анною Трінчер, Максом Пташником та іншими артистами.

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