К 95-летию Лины Костенко: известная певица и пианист-виртуоз поразили песней на стих поэтессы

По словам исполнительницы, когда зародилась идея создать композицию на произведение Костенко, первым делом она это представляла под аккомпанемент фортепиано.

И, конечно, имела смелость пригласить к сотрудничеству Евгения Хмару, который охотно согласился создать совместную музыкальную коллаборацию.

"Я мечтала прикоснуться к легенде. И когда у меня родилась музыка на стихотворение Лины Костенко "Так мовчиш, що заслухатись можна". Ее поэзия будоражит мою душу еще со школьных лет, а именно это произведение каждый раз вызывает у меня слезы. И здесь сверхважным для меня было сделать так, чтобы зазвучала настоящая музыка: красота мелодии, гармонии, живые инструменты. Жемчужиной композиции стала партия рояля, которую исполнил пианист-виртуоз Евгений Хмара. Его игра завораживает с первых нот", - подчеркнула Кристина Присяжнюк. Кристина Присяжнюк (фото: пресс-служба)

Кроме того, эмоциональности и откровенности звучания добавил струнный секстет Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко под руководством Богдана Ткачука, который также присоединился к сотрудничеству.

В свою очередь, использование стихотворения имеет официальное разрешение, ведь для исполнительницы важно поддерживать украинскую литературу и поэзию.

К слову, музыкальная работа не осталась и без экранизации. Ее режиссером стал популярный клипмейкер Антон Пожидаев, который создал видеоклип на песню "Доброго вечера, мы из Украины" PROBASS ∆ HARDI.

Также он сотрудничал со Светланой Тарабаровой, Анной Тринчер, Максом Пташником и другими артистами.

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