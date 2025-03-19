Чоловіки Ліни Костенко: ким вони були та що відомо про дітей поетеси

У п’ятницю, 19 березня, легендарна українська поетеса Ліна Костенко святкує свій 95-й день народження. Її творчість надихнула не одне покоління, а сама вона залишається символом незламності та мудрості. У своїх віршах Костенко часто писала про кохання, наповнюючи поезію глибокими почуттями та переживаннями.

Кого вона кохала, за кого виходила заміж і ким стали її діти - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Чоловіки Ліни Костенко

Науковиця двічі вступала в шлюб, а своє перше кохання зустріла ще в студентські роки.

Навчаючись у Московському літературному інституті імені Горького, вона познайомилася з польським письменником Єжи Яном Пахльовським.

У 1956 році, на останньому курсі, вони одружилися. Після завершення навчання в російському університеті Єжи повернувся до Польщі, де протягом двох років очолював щоденну газету "Głos Szczeciński", а пізніше став редактором тижневика "Ziemia i Morze".

З 1958 до 1964 року він працював рибалкою на суднах далекого плавання. Єжи Ян Пахльовський (фото: Вікіпедія)

Стосунки пари хоч і були пристрасними, проте шлюб виявився недовготривалим - все через велику відстань.

Якось Костенко писала:

"Я люблю, коханий, Київ і Варшаву,

Але Батьківщина в кожного одна".

Після розлучення 28-річна науковиця мала роман із Аркадієм Добровольським, який був на 20 років старшим за неї.

Це була успішна творча співпраця - разом із ним Ліна написала сценарій до фільму "Перевірте свої годинники", який вийшов на екран у 1962 році.

Однак цей зв’язок був під забороною. Можливо, він був дуже важким для Ліни Василівни: Добровольський був розірваний між нею та своєю дружиною, з якою мав доньку.

Поетеса ніколи не коментувала ці стосунки, не підтверджувала їх. Проте "доброзичливці" активно обговорювали цей роман. Аркадій Добровольський (фото: відкриті джерела)

Невідомо, чим би він завершився, якби Ліна не зустріла своє справжнє кохання на тій самій кіностудії Довженка...

Це кохання заслуговує на окремий фільм. Ліна Костенко і Василь Цвіркунов зустрілися у 1963 році. Поетесі виповнилося 33 роки, вона була шістдесятницею, вільною, незалежною, розлученою, з протестним характером і з Аркадієм Добровольським поруч.

Її твори забороняли до друку, а фільм "Дорогою вітрів", написаний за її сценарієм, викреслювали зі списку для зйомок.

Цвіркунову було 46, він був старшим за неї на 13 років, нещодавно став директором Київської кіностудії імені Довженка, був одружений, мав дітей, пережив Другу світову війну і втратив ногу через важке поранення на фронті. Ліна Костенко і Василь Цвіркунов (фото: відкриті джерела)

"Коли ми вперше зустрілися - тільки подивилися одне на одного, і відчули близькість. Все, що було дороге йому, стало дорогим і для мене. Мої друзі стали його друзями. Багато хто, знаючи мій характер, дивувалися: і як це він з нею живе? А все дуже просто. Василь Васильович вважав, що повинен мене захищати. І, почуваючись захищеною, я робилася як шовкова", - розповідала поетеса в інтерв’ю Ользі Унгурян.

Саме Василь став найбільшим коханням поетеси. Серед усіх чоловіків, які з’являлися в її житті, лише до нього вона відчувала найглибші почуття. Їхній шлюб тривав до самої смерті Цвіркунова у 2000-му році. Могила Василя Цвіркунова (фото: Вікіпедія)

Діти Ліни Костенко

Ліна Костенко є матір'ю двох дітей, які народилися від двох різних шлюбів. У 1956 році письменниця вперше стала мамою, народивши доньку Оксану від свого першого чоловіка Єжи Пахльовського.

Поетеса виховувала свою доньку самостійно, прищеплюючи їй глибоке почуття любові до української мови та культури.

Оксана Пахльовська виросла в Україні, однак здобула чудову освіту не тільки в рідній країні, а й за кордоном.

Оксана Пахльовська (фото: Вікіпедія)

Вона навчалася в Київському університеті імені Тараса Шевченка, де отримала філологічну освіту, а потім продовжила наукові дослідження в Італії.

Зараз Пахльовська є професором Римського університету "Ла Сап’єнца", де викладає історію та культуру України, а також історію Центральної та Східної Європи. Її наукові праці стали важливим мостом між українською та європейською інтелектуальною традицією.

Донька Костенко також є авторкою низки книг, есеїв та наукових праць, що досліджують різні аспекти української та європейської культури. Однією з її найбільш важливих робіт є "Ave, Europa", в якій вона аналізує роль України в Європі через призму історії, культури та політики. Оксана Пахльовська (скріншот)

Ця книга стала значущим внеском в інтелектуальну дискусію про місце України у сучасному світі. Крім того, Оксана займається написанням художніх творів, продовжуючи літературну спадщину своєї матері.

У неї є донька Ярослава-Франческа Барбʼєрі, яка теж проживає в Італії та навчається філософії в університеті, де її мати є викладачем та завідувачкою кафедри.

Молодший син Ліни Костенко, Василь Цвіркунов, з’явився на світ у 1969 році від другого шлюбу поетеси.

Про нього відомо значно менше, ніж про старшу сестру. Наразі Василь проживає в США, де працює програмістом. У нього є дружина та діти.

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