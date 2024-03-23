9 звичок, які підвищать вашу мотивацію

Мотивація - необхідна складова як досягнення кар'єрних планів, так і виконання будь-якої справи. Хоча часом зовнішні фактори можуть впливати на амбітність, деякі звички та дії можуть покращити концентрацію та підвищити вмотивованість.

Про те, які звички підвищать мотивацію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психологині Олександри Каштан в Instagram .

Чому пропадає мотивація

Хоча амбіції відрізняються - для когось це прагнення міцних та щасливих стосунків, для когось - статки, а для когось - приголомшливий кар'єрний успіх - шлях для реалізації своєї мети в дечому схожий - вимагає часу та зусиль.

Здавалося б, самої мрії достатньо для вмотивованості, однак іноді зовнішні обставини, темп життя та відсутність якісного відпочинку впливають не тільки на настрій, а й на загальне самопочуття, змушуючи відчувати постійну втому, пригнічуючи та сповільнюючи на шляху до мети.

Саме тому важливо піклуватися про свій емоційний та фізичний стан кожного дня, а не тоді, коли настає виснаження. Як зазначає психологиня, ці 9 порад - не магічна пігулка, яка одразу магічним чином приведе до успіху, а радше рутинні, регулярні дії, які мають свій результат в майбутньому.

Звички для підвищення мотивації

Ранній підйом

Хоча достатня кількість сну є запорукою здоров’я, надмірна кількість годин може приносити не менше шкоди, аніж недосип.

Ранній підйом заряджає енергією, допомагає спланувати свій день, адже залишає час на роздуми, медитацію та неквапливі збори.

Читання книжок

Якщо замінити годину гортання стрічки соцмереж на читання цікавої літератури - художньої, біографічної, етнографічної, або ж з психології - це не тільки допоможе розширити кругозір, збагатити словниковий запас, а й покращити увагу та розібратися в собі.

Наразі книжкові магазини можуть запропонувати якісну українську та зарубіжну літературу на будь-який смак, крім цього, можна придбати електронне видання.

Вміння спрощувати, а не ускладнювати

Ця, на перший погляд, нескладна навичка вимагає тривалої практики та зусиль, але приносить позитивний результат - покращується пам'ять, в житті стає менше переживань і нервувань, усувається непотрібне. Чим чіткіші задачі, тим зрозуміліше, як їх досягнути та при цьому залишається більше емоційних ресурсів.

Уповільнення темпу

Неможливо жити в постійному хаотичному русі та стресі. На думку психологині, варто виділяти час для відпочинку і переусвідомлення - брати паузу, дослухатися до себе, своїх потреб, всього, що має значення.

Сповільнення темпу допоможе заспокоїтися та зосередитися. Відтак можна чітко розставити пріоритети, розпланувати справи, і знайдеться час для іншого.

Фізичні вправи

Регулярна активність зберігає не тільки фізичну форму, а й значно впливає на психологічний стан. Не обов'язково ходити в спортзал - можна бігати в найближчому парку, здійснювати тривалі прогулянки, або навіть робити вправи вдома.

Однак все ж варто додатково порадитися з лікарем щодо фізичного навантаження відповідно до вашого стану.

Щоденна практика навичок

Неважливо, що ви хочете опанувати - програмування, музику, іноземну мову, кулінарію, медицину - необхідна регулярність занять. Краще практикуватися потроху, хоча б 15-30 хвилин, але кожен день, аніж займатися по декілька годин, але нерегулярно.

Обирати позитивне оточення

За словами Олександри, варто оточувати себе позитивними, енергійними людьми, які щиро вірять в вас. По-перше, завдяки їхньому прикладу буде підсвідоме бажання рости та розвиватися. По-друге, такі знайомі зможуть поділитися своїм досвідом та підтримати в момент зневіри.

Завести щоденник подяк

Чудова ідея сфокусувати увагу на хорошому - завести нотатник для записів приємних подій за день та того, за що ви вдячні. Це підійматиме настрій - а позитивні емоції, як відомо, корисні для організму.

Зберігайте наполегливість

Для досягнення мети необхідно зберігати віру у свої сили та пам'ятати, що найбільші винаходи людства і світові шедеври не робилися за одну годину, чи день, чи навіть рік.

Можливо, в якісь періоди буде важко й виникатиме бажання залишити мрії, однак головне - продовжувати свою справу та докладати зусиль.