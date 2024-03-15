Ідеальність не завжди добре: як перфекціонізм може нашкодити здоров'ю

Часто перфекціонізм сприймають як позитивну характеристику особистості. Перфекціонізм може дійсно мотивувати до результату, проте варто розглянути й мінуси такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що таке перфекціонізм

Це прагнення людини бути бездоганним, ідеальним у всьому. Схильність ставити перед собою занадто високі стандарти та нереалістичні очікування, що супроводжується надмірно критичним самооцінюванням та акцентом на невдачах.

Часто перфекціонізм стає перепоною в житті. Оскільки навіть у разі досягнення бажаної мети, настрій та стан людини зазнають негативного впливу від постійної самокритики.

10 ознак, за якими можна розпізнати перфекціонізм

завищені вимоги до себе та оточення

прагнення ніколи не помилятися та уникати невдач

висока самокритичність

схильність знецінювати свої досягнення та тільки тимчасова задоволеність від результату

прокрастинація

підвищена тривожність та часто - поганий настрій

страх невідомості та нового досвіду

надмірна увага до деталей та сумніви в процесі пошуку "ідеального" вирішення завдання

надмірний контроль та перевірки результату

мислення за принципом "все або нічого"

Помилки - це частина життя кожної людини, адже без них ми не могли б вчитися й отримувати унікальний життєвий досвід.

Експерти кажуть, що виховання може впливати на формування перфекціонізму.

Передусім ідеться про приклад батьків - маленькі діти та підлітки "моделюють" поведінку батьків щодо їх ставлення до себе, інших та до робочих справ. Відповідно, перфекціонізм може формуватись у такий спосіб.

Також батьки можуть виховувати дитину "бути ідеальною". Перфекціонізм може додатково посилюватись, коли батьки хочуть мотивувати дитину, порівнюючи її з іншими.

Чи може перфекціонізм призвести до психічних розладів

Перфекціонізм може сприяти розвитку депресії, тривожних розладів, порушень харчової поведінки, обсесивно-компульсивного розладу, вигоранню, почуттю провини, складнощів в адаптації тощо

Це вагомий привід вчасно звертатися по кваліфіковану психотерапевтичну допомогу в разі, коли перфекціонізм суттєво впливає на життя.

Ось як перфекціонізм може впливати на добробут людини:

страх помилок і невдач заважає розвитку - пробувати нове, отримувати життєвий досвід та формувати нові навички

через побоювання помилитися перфекціоністи зазвичай уникають нових для себе рішень

перфекціонізм заважає насолоджуватися теперішнім моментом

людина має складнощі на старті будь-якої активності через побоювання, що не вийде зробити ідеально

відчуття дистресу, коли людина або інші не відповідають очікуванням. Разом із високими вимогами й реакцією оточення, це може спричинити проблеми в стосунках

надмірна витрата часу, внутрішніх ресурсів і зусиль

Як допомогти собі

Усвідомте проблему

Проаналізуйте вплив наслідків перфекціонізму на ваше життя та спробуйте дослідити, які фактори могли сприяти його розвитку. Випишіть переваги та недоліки перфекціонізму у вашому конкретному випадку.

Зменште катастрофізацію

Спробуйте зрозуміти, чого саме ви боїтеся, якщо ваша ефективність буде нижчою за ваші нереалістично високі стандарти. Що саме може статися й наскільки це ймовірно? І якщо це станеться, як можна з цим впоратися?

Варто чітко визначити для себе пріоритети та плануйте завдання з урахуванням необхідного часу й зусиль.

Важлива не тільки ціль, але й пройдений до неї шлях. Вчіться насолоджуватися процесом і цінувати теперішній момент.

Нагадуйте собі, що це рішення чи результат - найкраще, що ви можете зробити в цей період життя та за тих обставин, в яких знаходитеся.

Піклуйтесь про здоров’я, самопочуття та достатній відпочинок.