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Ідеальність не завжди добре: як перфекціонізм може нашкодити здоров'ю

П'ятниця 15 березня 2024 14:58
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Ідеальність не завжди добре: як перфекціонізм може нашкодити здоров'ю Як маніпуляція шкодить психологічному здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто перфекціонізм сприймають як позитивну характеристику особистості. Перфекціонізм може дійсно мотивувати до результату, проте варто розглянути й мінуси такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що таке перфекціонізм

Це прагнення людини бути бездоганним, ідеальним у всьому. Схильність ставити перед собою занадто високі стандарти та нереалістичні очікування, що супроводжується надмірно критичним самооцінюванням та акцентом на невдачах.

Часто перфекціонізм стає перепоною в житті. Оскільки навіть у разі досягнення бажаної мети, настрій та стан людини зазнають негативного впливу від постійної самокритики.

10 ознак, за якими можна розпізнати перфекціонізм

  • завищені вимоги до себе та оточення
  • прагнення ніколи не помилятися та уникати невдач
  • висока самокритичність
  • схильність знецінювати свої досягнення та тільки тимчасова задоволеність від результату
  • прокрастинація
  • підвищена тривожність та часто - поганий настрій
  • страх невідомості та нового досвіду
  • надмірна увага до деталей та сумніви в процесі пошуку "ідеального" вирішення завдання
  • надмірний контроль та перевірки результату
  • мислення за принципом "все або нічого"

Помилки - це частина життя кожної людини, адже без них ми не могли б вчитися й отримувати унікальний життєвий досвід.

Експерти кажуть, що виховання може впливати на формування перфекціонізму.

Передусім ідеться про приклад батьків - маленькі діти та підлітки "моделюють" поведінку батьків щодо їх ставлення до себе, інших та до робочих справ. Відповідно, перфекціонізм може формуватись у такий спосіб.

Також батьки можуть виховувати дитину "бути ідеальною". Перфекціонізм може додатково посилюватись, коли батьки хочуть мотивувати дитину, порівнюючи її з іншими.

Чи може перфекціонізм призвести до психічних розладів

Перфекціонізм може сприяти розвитку депресії, тривожних розладів, порушень харчової поведінки, обсесивно-компульсивного розладу, вигоранню, почуттю провини, складнощів в адаптації тощо

Це вагомий привід вчасно звертатися по кваліфіковану психотерапевтичну допомогу в разі, коли перфекціонізм суттєво впливає на життя.

Ось як перфекціонізм може впливати на добробут людини:

  • страх помилок і невдач заважає розвитку - пробувати нове, отримувати життєвий досвід та формувати нові навички
  • через побоювання помилитися перфекціоністи зазвичай уникають нових для себе рішень
  • перфекціонізм заважає насолоджуватися теперішнім моментом
  • людина має складнощі на старті будь-якої активності через побоювання, що не вийде зробити ідеально
  • відчуття дистресу, коли людина або інші не відповідають очікуванням. Разом із високими вимогами й реакцією оточення, це може спричинити проблеми в стосунках
  • надмірна витрата часу, внутрішніх ресурсів і зусиль

Як допомогти собі

Усвідомте проблему

Проаналізуйте вплив наслідків перфекціонізму на ваше життя та спробуйте дослідити, які фактори могли сприяти його розвитку. Випишіть переваги та недоліки перфекціонізму у вашому конкретному випадку.

Зменште катастрофізацію

Спробуйте зрозуміти, чого саме ви боїтеся, якщо ваша ефективність буде нижчою за ваші нереалістично високі стандарти. Що саме може статися й наскільки це ймовірно? І якщо це станеться, як можна з цим впоратися?

Варто чітко визначити для себе пріоритети та плануйте завдання з урахуванням необхідного часу й зусиль.

Важлива не тільки ціль, але й пройдений до неї шлях. Вчіться насолоджуватися процесом і цінувати теперішній момент.

Нагадуйте собі, що це рішення чи результат - найкраще, що ви можете зробити в цей період життя та за тих обставин, в яких знаходитеся.

Піклуйтесь про здоров’я, самопочуття та достатній відпочинок.

Раніше ми повідомляли, як самореалізація впливає на життя.

Також ми писали, як не перетворитися на служницю для свого чоловіка.

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