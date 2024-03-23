9 привычек, которые повысят вашу мотивацию

Мотивация - необходимая составляющая как достижения карьерных планов, так и выполнения любого дела. Хотя иногда внешние факторы могут влиять на амбициозность, некоторые привычки и действия могут улучшить концентрацию и повысить мотивированность.

О том, какие привычки повысят мотивацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Александры Каштан в Instagram .

Почему пропадает мотивация

Хотя амбиции отличаются - для кого-то это стремление к крепким и счастливым отношениям, для кого-то - состояние, а для кого-то - потрясающий карьерный успех - путь для реализации своей цели в чем-то схожий - требует времени и усилий.

Казалось бы, самой мечты достаточно для мотивированности, однако иногда внешние обстоятельства, темп жизни и отсутствие качественного отдыха влияют не только на настроение, но и на общее самочувствие, заставляя чувствовать постоянную усталость, подавляя и замедляя на пути к цели.

Именно поэтому важно заботиться о своем эмоциональном и физическом состоянии каждый день, а не тогда, когда наступает истощение. Как отмечает психолог, эти 9 советов - не магическая таблетка, которая сразу магическим образом приведет к успеху, а скорее рутинные, регулярные действия, имеющие свой результат в будущем.

Привычки для повышения мотивации

Ранний подъем

Хотя достаточное количество сна является залогом здоровья, чрезмерное количество часов может приносить не меньше вреда, чем недосып.

Ранний подъем заряжает энергией, помогает спланировать свой день, ведь оставляет время на размышления, медитацию и неторопливые сборы.

Чтение книг

Если заменить время листания ленты соцсетей на чтение интересной литературы - художественной, биографической, этнографической, или же по психологии - это не только поможет расширить кругозор, обогатить словарный запас, но и улучшить внимание и разобраться в себе.

Сейчас книжные магазины могут предложить качественную украинскую и зарубежную литературу на любой вкус, кроме этого, можно приобрести электронное издание.

Умение упрощать, а не усложнять

Этот, на первый взгляд, несложный навык требует длительной практики и усилий, но приносит положительный результат - улучшается память, в жизни становится меньше переживаний и нервотрепок, устраняется ненужное. Чем четче задачи, тем понятнее, как их достигнуть и при этом остается больше эмоциональных ресурсов.

Замедление темпа

Невозможно жить в постоянном хаотическом движении и стрессе. По мнению психолога, стоит выделять время для отдыха и переосознания - брать паузу, прислушиваться к себе, своим потребностям, всему, что имеет значение.

Замедление темпа поможет успокоиться и сосредоточиться. Следовательно, можно четко расставить приоритеты, распланировать дела, и найдется время для другого.

Физические упражнения

Регулярная активность сохраняет не только физическую форму, но и оказывает значительное влияние на психологическое состояние. Не обязательно ходить в спортзал - можно бегать в ближайшем парке, совершать длительные прогулки, или даже делать упражнения на дому.

Однако все же следует дополнительно посоветоваться с врачом относительно физической нагрузки в соответствии с вашим состоянием.

Ежедневная практика навыков

Неважно, что вы хотите освоить - программирование, музыку, иностранный язык, кулинарию, медицину - необходима регулярность занятий. Лучше практиковаться понемногу, хотя бы 15-30 минут, но каждый день, чем заниматься по несколько часов, но нерегулярно.

Выбирать положительное окружение

По словам Александры, следует окружать себя положительными, энергичными людьми, которые искренне верят в вас. Во-первых, благодаря их примеру будет подсознательно желание расти и развиваться. Во-вторых, такие знакомые смогут поделиться своим опытом и поддержать в момент уныния.

Завести дневник благодарностей

Прекрасная идея сфокусировать внимание на хорошем - завести блокнот для записей приятных событий за день и того, за что вы благодарны. Это будет поднимать настроение - а положительные эмоции, как известно, полезны для организма.

Сохраняйте настойчивость

Для достижения цели необходимо сохранять веру в свои силы и помнить, что величайшие изобретения человечества и мировые шедевры не делались за один час, день или даже год.

Возможно, в какие-то периоды будет трудно и будет возникать желание покинуть мечты, однако главное - продолжать свое дело и прилагать усилия.