9 способів підкорити чоловіка будь-якого віку: психолог дала чіткі поради жінкам

Побудова стосунків із чоловіком потребує розуміння його потреб і цінностей. Чоловіки, незалежно від віку, прагнуть емоційної підтримки, довіри та поваги.

Які дев'ять способів, заснованих на психологічних дослідженнях, допоможуть завоювати серце чоловіка, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

1. Проявляйте щиру повагу

Чоловіки цінують партнерок, які поважають їхню думку, вибір і зусилля. Демонструйте повагу до його рішень, навіть якщо ви з ними не згодні, - це створює відчуття прийняття.

2. Будьте впевненою у собі

Впевненість у собі завжди приваблює. Жінки, які мають власні інтереси, цілі та самоповагу, виглядають для чоловіків цікавими та бажаними партнерами.

"Бути цікавою особистістю зі своїми цінностями та поглядами - це завжди приваблює. Чоловікові хочеться пізнавати ваш світ", - підкреслює експерт.

3. Слухайте його

Активне слухання - це ключ до взаєморозуміння. Чоловікам важливо відчувати, що їхні думки та переживання цінуються. Уникайте перебивань і намагайтеся показувати свою залученість у розмову.

4. Підтримуйте його амбіції

Чоловіки хочуть бачити поруч партнерку, яка вірить у них і підтримує їхні прагнення. Відкрита похвала чи заохочення у важливих моментах мають величезне значення.

"І не забувайте про компліменти та подяку за його вчинки" - нагадує психолог.

5. Проявляйте теплоту

Емоційна близькість починається з доброзичливості та турботи. Жінки, які демонструють теплоту в спілкуванні, створюють атмосферу довіри.

6. Цінуйте його зусилля

Підкреслюйте його досягнення, навіть якщо вони здаються вам незначними. Це стимулює чоловіка діяти та показує, що його старання помічають.

7. Будьте відкритою і щирою

Відвертість у своїх почуттях і бажаннях допомагає уникнути непорозумінь. Щирість створює міцний емоційний зв’язок, адже чоловіки цінують чесність.

8. Залишайте йому простір

Чоловікам важливо мати особистий простір і час для себе. Дайте йому можливість займатися улюбленими справами - це зміцнить ваші стосунки.

9. Проявляйте легкість у спілкуванні

Чоловіки цінують спілкування без зайвого драматизму. Не варто занадто сильно ускладнювати стосунки чи будувати із собою загадкову особу.

"Легкість у діалозі, невимушеність і вміння сприймати ситуацію з гумором створюють позитивну атмосферу. Кожна людина буде почуватися комфортно та захоче проводити більше часу з вами", - радить Наталія Гаріна.