9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023
Модные веяния весны 2023 года радуют нас тенденцией к удобству. Это прослеживается как в одежде и обуви, так и в аксессуарах. Балетки, ретро-кроссовки, макси, жемчуг в украшениях - это и не только должно быть в гардеробе уважающей себя модницы.
О 9 самых крутых вещах сезона рассказала в Instagram стилист Яна Платонова.
Ретро-кеды
Хитом сезона стали ретро-кеды. Такие, в частности, представлены в линейке Adidas. Выберите одну из моделей - Samba, Gazelle, Munchen, Spezial - и точно не прогадаете.
Балетки
Выберите вариант с детским лейтмотивом - ремешком. Такая обувь придаст вам легкость и романтичность.
Skinny Scarf
Несколько странный аксессуар, если честно. Но он точно повысит градус вашего стиля.
Сумки из денима
Мода на деним вернулась к нам с 2000-х. Если не рискуете выйти в тотал-лук-деним, выберите трендовый аксессуар - джинсовую сумку.
А-юбка
Длинная трапециевидная юбка со складками - новинка сезона, имеющая шанс прижиться.
Повязки
Такой вариант аксессуара для волос - точно самый доступный.
Юбки и платья макси
Мода на такую длину продолжается и будет держаться еще не один сезон.
Жемчужины
Аксессуары с жемчужинами никогда не исчезнут из модного горизонта, а в этом сезоне они на новом витке популярности.
Бомберы
Если у вас до сих пор нет в гардеробе такой куртки, обязательно приобретите. Бомберы остаются в трендах!
Все фото: instagram.com/styleguide.ua
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