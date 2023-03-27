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9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

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Понедельник 27 марта 2023 18:40
9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023 Модные вещи 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Модные веяния весны 2023 года радуют нас тенденцией к удобству. Это прослеживается как в одежде и обуви, так и в аксессуарах. Балетки, ретро-кроссовки, макси, жемчуг в украшениях - это и не только должно быть в гардеробе уважающей себя модницы.

О 9 самых крутых вещах сезона рассказала в Instagram стилист Яна Платонова.

Ретро-кеды

Хитом сезона стали ретро-кеды. Такие, в частности, представлены в линейке Adidas. Выберите одну из моделей - Samba, Gazelle, Munchen, Spezial - и точно не прогадаете.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Балетки

Выберите вариант с детским лейтмотивом - ремешком. Такая обувь придаст вам легкость и романтичность.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Skinny Scarf

Несколько странный аксессуар, если честно. Но он точно повысит градус вашего стиля.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Сумки из денима

Мода на деним вернулась к нам с 2000-х. Если не рискуете выйти в тотал-лук-деним, выберите трендовый аксессуар - джинсовую сумку.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

А-юбка

Длинная трапециевидная юбка со складками - новинка сезона, имеющая шанс прижиться.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Повязки

Такой вариант аксессуара для волос - точно самый доступный.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Юбки и платья макси

Мода на такую длину продолжается и будет держаться еще не один сезон.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Жемчужины

Аксессуары с жемчужинами никогда не исчезнут из модного горизонта, а в этом сезоне они на новом витке популярности.

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Бомберы

Если у вас до сих пор нет в гардеробе такой куртки, обязательно приобретите. Бомберы остаются в трендах!

9 вещей, которые должны быть в вашем шкафу: самая крутая одежда, обувь, аксессуары 2023

Все фото: instagram.com/styleguide.ua

Раньше мы писали о самых крутых юбках сезона.

Также читайте о лучших романтических вещах весны, которые должны быть в гардеробе модницы.

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