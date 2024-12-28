9 продуктів, які дуже гарно знижують тривожність. Вони є майже у кожного

Продукти, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, допомагають підтримувати психічне здоров’я. Ось дев’ять продуктів, які можуть стати союзниками у боротьбі зі стресом:

Бразильські горіхи

Вони містять багато селену, який знижує запалення та покращує настрій. Однак важливо дотримуватися норми — один горіх на день цілком достатньо. Крім того, бразильські горіхи багаті на вітамін Е, дефіцит якого пов’язують із депресією.

Жирна риба

Лосось, скумбрія та сардини багаті на Омега-3 жирні кислоти, які підтримують функціонування мозку та знижують ризик тривожності. Достатньо двох порцій риби на тиждень, щоб забезпечити організм необхідними кислотами та вітаміном D, який також допомагає регулювати настрій.

Яйця

Яєчні жовтки - джерело вітаміну D і триптофану, амінокислоти, що сприяє виробленню серотоніну. Цей нейромедіатор покращує настрій і сприяє здоровому сну.

Гарбузове насіння

Це джерело калію, який регулює кров'яний тиск і зменшує симптоми стресу. Насіння також містить цинк, необхідний для функціонування мозку і нервової системи.

Чорний шоколад

Шоколад із вмістом какао понад 70% містить флавоноїди, магній і триптофан, які зменшують запалення, стимулюють вироблення серотоніну та покращують настрій. Споживайте його помірно — 1-3 грами на день.

Куркума

Ця спеція містить куркумін, який зменшує запалення та окислювальний стрес, що часто супроводжують тривожні розлади. Куркума добре поєднується з багатьма стравами, тому її легко додати до раціону.

Ромашка

Ромашковий чай славиться своїми заспокійливими властивостями завдяки флавоноїдам. Він допомагає зменшити тривожність, але не запобігає новим епізодам.

Йогурт

Ферментовані продукти, зокрема йогурт, багаті на корисні бактерії, які покращують стан кишкової мікрофлори, зменшують запалення та сприяють здоровому психічному стану.

Зелений чай

Завдяки амінокислоті теаніну зелений чай сприяє розслабленню та покращує настрій. Для досягнення ефекту споживайте 200 мг теаніну на день.

Додаткові рекомендації

До корисних продуктів також належать:

індичка, сир, банани, ананас — джерела триптофану;

шпинат і мигдаль, багаті на магній;

насіння чіа, багате на Омега-3;

нежирне м’ясо, риба й інші джерела білка.

Уникайте надмірного вживання цукру, алкоголю, трансжирів і кави, адже вони можуть погіршувати симптоми тривоги.

Пам’ятайте: здоровий раціон є важливим, але не замінює професійної допомоги. Якщо тривожність триває тривалий час, обов’язково зверніться до лікаря чи психолога.