Цей горіх запобігає старінню організму та може продовжити життя на роки

Горіхи - це не лише смачний перекус, а й джерело багатьох вітамінів. Волоські горіхи позитивно впливають на належне функціонування організму, тому вони повинні бути у раціоні кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисні

Волоські горіхи відомі своїм чудовим смаком та потрапляють у центр уваги завдяки своїй здатності сприяти молодшому вигляду шкіри.

Додавання жмені волоських горіхів у розпорядок дня може принести довгострокову користь для здоров’я шкіри.

До того ж вони наповнені Омега-3 жирними кислотами, включаючи альфа-ліноленову кислоту (АЛК), надаючи шкірі пружність і зволоження. Такі горіхи також зменшують запалення.

Також це джерело поживних речовин, наповнених вітаміном Е, селеном і поліфенолами. Ці антиоксиданти борються з вільними радикалами, які викликають пошкодження клітин шкіри та прискорюють видимі ознаки старіння, такі як зморшки та гіперпігментація. Навіть здатні продовжити життя на роки.

Крім того, волоські горіхи багаті цинком, який необхідний для загоєння шкіри та боротьби з бактеріальними інфекціями, що робить їх особливо корисними для тих, хто схильний до акне та інших захворювань шкіри.

Щоб насолодитися їх перевагами проти старіння, рекомендується щодня з’їдати невелику жменю (приблизно 28 грамів) волоських горіхів.

Волоські горіхи (фото: Freepik)

Як включити волоські горіхи у свій раціон

Щоб волоські горіхи завжди були у вашому раціоні, потрібно заздалегідь продумувати своє харчування:

посипте подрібненими волоськими горіхами кашу, йогурт або смузі, щоб отримати горіховий хрускіт

замініть солодкі закуски жменею волоських горіхів

додавайте волоські горіхи в салати

покращуйте випічку, використовуючи волоські горіхи в кексах або банановому хлібі

додайте підсмажені волоські горіхи як гарнір до солоних страв

Додамо, що волоський горіх має в собі білок, клітковину та поліненасичені жири, які нормалізують підвищений цукор. Також вживання горіхів попередить ризик розвитку діабету II типу. Оскільки вони мають низький глікемічний індекс - 15, то їх можна їсти навіть діабетикам.

Важливо, не варто вживати горіхи, не перевіривши, чи не маєте ви на них алергії. Також не слід їсти волоські горіхи тим людям, які мають захворювання кишківника та підшлункової залози.