9 продуктов, которые очень хорошо снижают тревожность. Они есть почти у каждого

Продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, помогают поддерживать психическое здоровье. Вот девять продуктов, которые могут стать союзниками в борьбе со стрессом:

Бразильские орехи

Они содержат много селена, который снижает воспаление и улучшает настроение. Однако важно соблюдать норму - один орех в день вполне достаточно. Кроме того, бразильские орехи богаты витамином Е, дефицит которого связывают с депрессией.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины богаты Омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают функционирование мозга и снижают риск тревожности. Достаточно двух порций рыбы в неделю, чтобы обеспечить организм необходимыми кислотами и витамином D, который также помогает регулировать настроение.

Яйца

Яичные желтки - источник витамина D и триптофана, аминокислоты, способствующей выработке серотонина. Этот нейромедиатор улучшает настроение и способствует здоровому сну.

Тыквенные семечки

Это источник калия, который регулирует кровяное давление и уменьшает симптомы стресса. Семена также содержат цинк, необходимый для функционирования мозга и нервной системы.

Черный шоколад

Шоколад с содержанием какао более 70% содержит флавоноиды, магний и триптофан, которые уменьшают воспаление, стимулируют выработку серотонина и улучшают настроение. Потребляйте его умеренно - 1-3 грамма в день.

Куркума

Эта специя содержит куркумин, который уменьшает воспаление и окислительный стресс, часто сопровождающие тревожные расстройства. Куркума хорошо сочетается со многими блюдами, поэтому ее легко добавить в рацион.

Ромашка

Ромашковый чай славится своими успокаивающими свойствами благодаря флавоноидам. Он помогает уменьшить тревожность, но не предотвращает новые эпизоды.

Йогурт

Ферментированные продукты, в частности йогурт, богаты полезными бактериями, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры, уменьшают воспаление и способствуют здоровому психическому состоянию.

Зеленый чай

Благодаря аминокислоте теанина зеленый чай способствует расслаблению и улучшает настроение. Для достижения эффекта потребляйте 200 мг теанина в день.

Дополнительные рекомендации

К полезным продуктам также относятся:

индейка, сыр, бананы, ананас - источники триптофана;

шпинат и миндаль, богатые магнием;

семена чиа, богатые Омега-3;

нежирное мясо, рыба и другие источники белка.

Избегайте чрезмерного употребления сахара, алкоголя, трансжиров и кофе, так как они могут усугублять симптомы тревоги.

Помните: здоровый рацион важен, но не заменяет профессиональной помощи. Если тревожность длится длительное время, обязательно обратитесь к врачу или психологу.