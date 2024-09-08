9 причин, чому може свербіти шкіра голови та як швидко уникнути проблеми

Реакція на засіб по догляду за волоссям

Якщо свербить шкіра голови і є лущення, то можливо, у вас є стан, який називається алергічний контактний дерматит. Це часто зустрічається серед людей, які фарбують волосся.

Часто винуватцем є інгредієнт барвника під назвою пара-фенілендіамін (PPD), який міститься в чорних фарбах для волосся.

У вас також може бути алергія на шампунь, кондиціонер або інший продукт, який торкається вашої шкіри голови. Якщо це так, у вас, ймовірно, зʼявиться свербіж на шкірі голови та на будь-якій іншій шкірі, до якої торкається продукт.

Щоб зупинити свербіж, потрібно припинити використання продукту, який викликає реакцію.

Лупа

Якщо ваша шкіра голови суха і свербить, а на одязі ви бачите лусочки, можливо, у вас себорейний дерматит.

Дерматолог розповіла, якщо у вас лупа, то допоможе регулярне використання шампунь від лупи та засобів для догляду за шкірою голови.

Воші

Свербіж шкіри голови є найпоширенішим симптомом вошей. Якщо ви підозрюєте, що воші викликають свербіж, попросіть когось уважно оглянути шкіру голови та волосся на наявність ознак.

Іншими симптомами є неприємний запах та кровʼяні кірочки.

Короста

Вона викликається крихітним клопом, який називається людським сверблячим кліщем невидимими для ока, що живуть в епідерміс.

Якщо ці кліщі уражають шкіру голови (частіше у дітей), шкіра голови може сильно свербіти.

Свербіж є найпоширенішим симптомом корости, і він може бути дуже сильним.

Кропив'янка

Це червоні та дуже сверблячі горбки, які можуть утворитися в будь-якому місці на шкірі, включаючи шкіру голови. Кропивʼянка, як правило, виникає і зникає протягом кількох годин.

Іноді вогнища зникають і повертаються. Якщо кропивʼянка зʼявляється і не проходить понад 6 тижнів, їх називають хронічною (тривалою) кропив'янкою.

Стригучий лишай

Це інфекція, що викликана грибком. На шкірі голови з'являються ділянки без волосся з висипом червоного кольору, що лущиться та свербить.

Псоріаз шкіри голови

Близько 50% людей, які страждають на псоріаз, в якийсь момент мають ураження на волосистій частині голови. На шкірі голови можуть зʼявитися червонуваті плями та бляшки, лущення, схоже на лупу, сріблясто-білі лусочки та суха шкіра голови.

Псоріаз шкіри голови часто свербить, при цьому свербіж коливається від легкого до інтенсивного.

Атопічний дерматит

Під час такого стану може зʼявитися почервоніння та лущення. Деякі люди кажуть, що їхня шкіра голови ніби "горить" та свербить.

Проблема з нервами

Сильний свербіж шкіри голови без ознак висипу або іншої шкірної реакції може бути ознакою проблеми з нервами.

Нейропатія (neu-rop-ah-thie) - це позначення проблеми вздовж нерва через

пошкодження, захворювання або відхилення в роботі нерва.

Іншими причинами можуть бути: стрес, психічні захворювання та соматичні захворювання.

З будь-якою проблемою потрібно відразу звертатись до лікарів, щоб чим швидше допомогти організму.