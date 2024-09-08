9 причин, почему может чесаться кожа головы и как быстро избежать проблемы

Реакция на средство по уходу за волосами

Если чешется кожа головыи есть шелушение, то возможно, у вас есть состояние, которое называется аллергический контактный дерматит. Это часто встречается среди людей, окрашивающих волосы.

Часто виновником является ингредиент красителя под названием пара-фенилендиамин (PPD), содержащийся в черных красках для волос.

У вас также может быть аллергия на шампунь, кондиционер или другой продукт, затрагивающий вашу кожу головы. Если это так, у вас, вероятно, появится зуд на коже головы и на любой другой коже, к которой касается продукт.

Чтобы остановить зуд, нужно прекратить использование продукта, вызывающего реакцию.

Лупа

Если ваша кожа головы сухая и чешется, а на одежде вы видите чешуйки, возможно, у вас себорейный дерматит.

Дерматолог рассказала, если у вас перхоть, то поможет регулярное использование шампунь от перхоти и средств по уходу за кожей головы.

Вши

Зуд кожи головы является самым распространенным симптомом вшей. Если вы подозреваете, что вши вызывают зуд, попросите кого-нибудь внимательно осмотреть кожу головы и волосы на наличие признаков.

Другими симптомами являются неприятный запах и кровяные корочки.

Чесотка

Она вызывается крошечным клопом, который называется человеческим зудящим клещом невидимыми для глаза, живущими в эпидермисе.

Если эти клещи поражают кожу головы (чаще у детей), кожа головы может сильно чесаться.

Зуд является наиболее распространенным симптомом чесотки, и он может быть очень сильным.

Крапивница

Это красные и очень зудящие бугорки, которые могут образоваться в любом месте на коже, включая кожу головы. Крапивница, как правило, возникает и исчезает в течение нескольких часов.

Иногда костры исчезают и возвращаются. Если крапивница появляется и не проходит более 6 недель, их называют хронической (длительной) крапивницей.

Стригущий лишай

Это инфекция, вызванная грибком. На коже головы появляются участки без волос с сыпью шелушащегося и чешущегося красного цвета.

Псориаз кожи головы

Около 50% людей, страдающих псориазом, в какой-то момент имеют поражение на волосистой части головы. На коже головы могут появиться красные пятна и бляшки, шелушение, похожее на перхоть, серебристо-белые чешуйки и сухая кожа головы.

Псориаз кожи головы часто чешется, при этом зуд колеблется от легкого до интенсивного.

Атопический дерматит

Во время такого состояния может появиться краснота и шелушение. Некоторые люди говорят, что их кожа головы будто "горит" и чешется.

Проблема с нервами

Сильный кожный зуд без признаков сыпи или другой кожной реакции может быть признаком проблемы с нервами.

Нейропатия (neu-rop-ah-thie) - это обозначение проблемы вдоль нерва через

повреждение, заболевание или отклонение в работе нерва.

Другими причинами могут быть стресс, психические заболевания и соматические заболевания.

С любой проблемой нужно сразу обращаться к врачам, чтобы поскорее помочь организму.