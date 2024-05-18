9 правил від нутриціолога, як підтримати здоров'я кишківника

70% нашого імунітету формується у кишківнику, саме тому так важливо подбати про його здоров'я. Ключову роль у цьому відіграє харчування, адже саме так можна забезпечити різноманітність корисних бактерій у кишківнику.

Про те, як підтримати здоров'я кишківника, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

"2-3 кг бактерій живуть всередині нас, які відповідальні за настрій, поведінку, їжу, імунну відповідь, зовнішній вигляд шкіри. Тут важлива відсутність хвороб/діагнозів та бактеріальне різноманіття. Я зібрала короткі не найочевидніші пункти, як підтримати мікробіом кишківника", - говорить нутриціолог.

Раніше ми писали про те, що їсти, щоб кістки були міцними й здоровими.

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