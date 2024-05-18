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9 правил від нутриціолога, як підтримати здоров'я кишківника

Субота 18 травня 2024 18:37
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9 правил від нутриціолога, як підтримати здоров'я кишківника Як підтримати здоров'я кишківника (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Голобородько

70% нашого імунітету формується у кишківнику, саме тому так важливо подбати про його здоров'я. Ключову роль у цьому відіграє харчування, адже саме так можна забезпечити різноманітність корисних бактерій у кишківнику.

Про те, як підтримати здоров'я кишківника, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Як підтримати мікробіом кишківника

"2-3 кг бактерій живуть всередині нас, які відповідальні за настрій, поведінку, їжу, імунну відповідь, зовнішній вигляд шкіри. Тут важлива відсутність хвороб/діагнозів та бактеріальне різноманіття. Я зібрала короткі не найочевидніші пункти, як підтримати мікробіом кишківника", - говорить нутриціолог.

Потрібно дотримуватись наступних правил:

  • вибирати максимально органічну їжу, а також побутову хімію для будинку, оскільки через шкіру, посуд та білизну організм також вбирає різноманітні речовини. Тож має бути менше хімії/токсинів/пестицидів/гормонів
  • стежте за якістю того, що п'єте. Зведіть до мінімуму використання пластику
  • не зловживайте фармакологією: антибіотики, нестероїдні протизапальні препарати та інгібітори протонної помпи. Інакше ризикуєте втратити цілісність стінок ШКТ і порушити баланс бактерій
  • в раціоні щодня мають бути пробіотичні продукти (квашена капуста та інші ферментовані) та резистентні крохмалі. Також варто виключити продукти, на які точно є реакція
  • в основі раціону має бути цілісна їжа: овочі, зелень, фрукти та ягоди, горіхи та насіння, авокадо та нерафіновані олії 60-70%. Яйця, цільні каші/нут/сочевиця, псевдозлаки, органічна несолодка кисломолочна їжа, якщо немає протипоказань до неї, морепродукти, риба та птиця на кістках
  • не смажте до димлення і утворення скоринок, відмовтесь від рафінованої олії та додаткових підсолоджувачів
  • у раціоні мають бути солодкі фрукти (яблука, виноград, диня, черешня, інжир, фініки і т. д.), бобові/квасоля, крохмалисті картопля, кукурудза та горошки. Але якщо є певні проблеми з ШКТ - знижуйте споживання цих продуктів. Приберіть солодкі напої
  • корисними для кишківника є трави і рослини: берберин, карприлова кислота, кверцетин, монолаурин, глутамін, хлорофіл, сахароміцети буларді, куркумін
  • дбайте про ментальне здоров'я: медитуйте, займайтесь йогою, плаванням, бо поки є тривожність та напруга, робота буде коригуватися стресовими гормонами

Раніше ми писали про те, що їсти, щоб кістки були міцними й здоровими.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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кишківник Поради нутриціолога Здоров'я
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