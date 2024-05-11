5 головних правил, як вибрати якісну свіжу рибу. Вони вбережуть здоров'я і гроші
Свіжовиловлена риба є кориснішою за морожену. Але щоб правильно її вибрати, треба знати кілька секретів.
Про те, як вибрати свіжу рибу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Як вибрати свіжу рибу
"Несвіжу рибу видно неозброєним оком - помутніла, із запахом, що віддалено нагадує морську воду або чистий ставок. Але як вибрати найсвіжішу з тих, які, на перший погляд, здаються непоганими? У всіх риб можна виділити кілька ознак абсолютної свіжості", - говорить нутриціолог.
На що зважати при виборі риби:
- у свіжої риби очі мають бути яскраві, ясні, чорні чи прозорі, але не каламутні
- тіло повинно бути пружним та щільним, якщо при натисканні пальцем утворюється вм'ятина - риба не свіжа
- луска має щільно прилягати до шкіри, бути гладкою і блискучою
- зябра мають бути червоного або рожевого кольору
- хвіст повинен бути пружним та вологим, якщо він сухий або загнутий - це означає, що риба вже не першої свіжості
"Купуйте рибу за день до приготування або безпосередньо напередодні. Пам'ятайте, що свіжовиловлена риба, або та, що зберігається на льоді - завжди буде смачніше, ніж заморожена", - наголошує Голобородько.
Швидкі рецепти приготування риби
Дорадо з розмарином:
- 1 ціла дорада
- 3 гілочки розмарину
- 1 лимон
- сіль і перець
- оливкова олія
Очищену рибу вимийте та витріть насухо. Приправте всередині сіллю та перцем, додайте кілька гілочок розмарину та скибочку лимона. Зверху змастіть рибину оливковою олією та посоліть. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
Паштет зі скумбрії:
- 500 г філе скумбрії (або будь-якої іншої жирної риби)
- сіль і перець
- 1 цибулина
- 50 г масла
- 100 мл білого вина
- 200 мл сметани або густих вершків
- дрібка листя чебрецю
- 1/2 ч. л. сухого меленого часнику
- 1 ч. л. гірчиці зернами
- сік з половини лимона
- зелень за смаком
Філе посоліть і поперчіть. Обсмажте порізану цибулю на 25 грамах масла, додайте рибу, сметану (вершки), чебрець і часник. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, поки рідина не випарується. Тоді додайте решту масла, сік лимона і порубану зелень. Збийте блендером до однорідної маси, охолодіть і додайте гірчицю.
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