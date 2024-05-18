9 правил от нутрициолога, как поддержать здоровье кишечника

70% нашего иммунитета формируется в кишечнике, поэтому так важно позаботиться о его здоровье. Ключевую роль в этом играет питание, ведь именно так можно обеспечить разнообразие полезных бактерий в кишечнике.

О том, как поддержать здоровье кишечника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

"2-3 кг бактерий живут внутри нас, которые ответственны за настроение, поведение, пищу, иммунный ответ, внешний вид кожи. Здесь важно отсутствие болезней/диагнозов и бактериальное разнообразие. Я собрала короткие не самые очевидные пункты, как поддержать микробиом кишечника", - говорит нутрициолог.

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