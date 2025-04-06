9 повседневных привычек, которые сильно вредят вашим ногтям

Здоровые ногти - это не только эстетика, но и показатель общего состояния организма. Однако некоторые ежедневные привычки могут их незаметно разрушать. Стоит знать, что именно вредит ногтям и как сохранить их прочность и здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Использование ногтей как инструментов

Мастер маникюра Лили Нгуен рассказала, что открывание банок, отклеивание наклеек или царапание ногтями на поверхности может привести к тому, что они со временем сломаются или ослабнут.

Вместо этого используйте подушечки пальцев и обязательно надевайте перчатки во время уборки и работы в саду, чтобы защитить ногти.

Грызть ногти

Эта привычка ослабляет структуру ногтя, вызывает неравномерный рост и может занести бактерии, которые могут привести к инфекциям.

Найдите другие виды занятия, чтобы отвлечься от соблазна грызть ногти.

Замачивание ногтей в воде перед маникюром

Натуральная ногтевая пластина пористая, как губка, и ей нужен час, чтобы полностью высохнуть. После высыхания ноготь возвращается к своему изначальному размеру и форме, а лак - нет, и именно поэтому он преждевременно отслаивается.

Стоит избегать мастеров маникюра, которые замачивают ногти в воде перед нанесением лака.

Нанесение толстого слоя лака

При нанесении цвета всегда наносите два тонких слоя вместо одного толстого. Даже если оттенок выглядит непрозрачным после нанесения одного слоя, толстый слой высыхает долго, тогда как два тонких высыхают быстрее и обеспечивают лучшее время носки.

Непрерывное нанесение лаков

Частое нанесение лаков может ослабить ногти, сделать их хрупкими и склонными к повреждениям. Однако если вы снимаете их должным образом и время от времени делаете перерывы, то гель-лаки в целом безопасны.

Важно правильно подстригать и подпиливать ногти.

Пропуск масла для кутикулы

Стоит регулярно наносить масло для кутикул, ведь оно укрепляет ногти, продлевает ношение маникюра и помогает предотвратить возникновение заусенцев.

Старайтесь наносить его ежедневно или несколько раз в неделю.

Сдирание гель-лака с ногтей

Процесс, который больше всего травмирует ногтевую пластину - это сдирание гель-лака. Ни в коем случае нельзя сдирать или отковыривать его, схватив за отслаивающийся кончик. Так вы рискуете снять не только покрытие, но и верхние слои ногтей. Лучше всего снимать гель-лак у мастера маникюра или в салоне красоты.