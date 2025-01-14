9 помилок у приготуванні печива, які легко зіпсують випічку

Неправильне масло

Жир має головну роль у випічці, він забезпечує ідеальний смак та текстуру. Тому не варто замінювати вершкове масло на спред чи маргарин - це може зробити печиво не смачним або навіть зіпсувати його.

До того ж краще заздалегідь дістати масло з холодильника (приблизно за годину), щоб воно було пластичним. Або можна натерти масло на великій терці та залишити на декілька хвилин.

Тоді інгредієнти набагато легше змішуються. Водночас масло не повинно розтопитися в рідину.

Заміна інгредієнтів без причини

Зміна кількості інгредієнтів або заміна продукту - ризикований крок для приготування випічки. Завдяки чітким пропорціям жири, цукор, розпушувачі, яйця та борошно вступають в взаємодію, яка визначає зовнішній вигляд та смак випічки.

Тому не варто замінювати пшеничне борошно на гречане, збільшувати або зменшувати кількість інгредієнтів. У цьому випадку краще пошукати інший рецепт.

Використання продуктів після терміну придатності

Деякі протерміновані інгредієнти, наприклад, харчова сода чи розпушувач, втрачають свої властивості. Інші, як яйця, можуть збільшити ризик харчових отруєнь. Тому для приготування випічки, як і для будь-якої страви, необхідно використовувати лише свіжі продукти.

Змішування всіх інгредієнтів одразу

Хоча збивання цукру з яйцями або з маслом окремо від сухих інгредієнтів здається марним витрачанням часу, ці процеси є важливим етапом приготування смачної випічки. Завдяки цьому печиво набуває своєї форми та текстури.

Неточне вимірювання інгредієнтів

Хоча з досвідом можна готувати без рецепта, вимірюючи інгредієнти "на око", для початку краще використовувати кухонні ваги та мірні склянки. Це спростить приготування випічки та забезпечить надійний смачний результат.

Неточне вимірювання інгредієнтів - часта помилка в приготування випічки (ілюстративне фото: Freepik)

Неправильна підготовка форми

Випічка нерідко пригорає та прилипає до дека, якщо не застелити форму пергаментом або не змастити олією. Варіантів багато, проте ліпше використовувати спосіб, зазначений в рецепті.

Випікання печива зі щойно готового тіста

Не варто ставити тісто в духовку зі щойно замішаного тіста. У цьому випадку печиво може втратити форму або прилипнути до дека. Щоб запобігти цьому, рекомендують до випікання поставити тісто до холодильника на пів години.

Не перевіряти печиво під час випікання

Попри необхідність дотримання кількості інгредієнтів, час випікання важливо обирати відповідно до особливостей духовки. Адже температура, вказана на датчику приладу, вкрай рідко буває точною - всередині духовки вона може бути значно нижчою чи вищою.

Тож варто орієнтуватися не на вказаний в рецепті час випікання, а на стан випічки. Наприклад, якщо печиво потрібно випікати 15 хвилин, радять перевірити його стан вже за 8 хвилин.

Також можна спочатку спекти невелику кількість печива, щоб підібрати точний час випікання відповідно до духовки.

Не чекати охолодження випічки

Тепле печиво є доволі крихким та зазвичай злипається між собою. Тому перш ніж перекладати смаколики в контейнер або на тарілку, слід зачекати повного охолодження випічки до кімнатної температури.