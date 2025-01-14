9 ошибок в приготовлении печенья, которые легко испортят выпечку

Домашнее печенье - любимое лакомство для многих, которое требует времени для приготовления. Однако некоторые ошибки во время приготовления приводят к разочарованию - пересушенным коржикам или липкой массе.
О том, какие действия ошибки при выпекании испортят вкус печенья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко.
Жир играет главную роль в выпечке, он обеспечивает идеальный вкус и текстуру. Поэтому не стоит заменять сливочное масло на спред или маргарин - это может сделать печенье невкусным или даже испортить его.
К тому же лучше заранее достать масло из холодильника (примерно за час), чтобы оно было пластичным. Или можно натереть масло на крупной терке и оставить на несколько минут.
Тогда ингредиенты гораздо легче смешиваются. В то же время масло не должно растопиться в жидкость.
Изменение количества ингредиентов или замена продукта - рискованный шаг для приготовления выпечки. Благодаря четким пропорциям жиры, сахар, разрыхлители, яйца и мука вступают во взаимодействие, которое определяет внешний вид и вкус выпечки.
Поэтому не стоит заменять пшеничную муку на гречневую, увеличивать или уменьшать количество ингредиентов. В этом случае лучше поискать другой рецепт.
Некоторые испорченные ингредиенты, например, пищевая сода или разрыхлитель, теряют свои свойства. Другие, как яйца, могут увеличить риск пищевых отравлений. Поэтому для приготовления выпечки, как и для любого блюда, необходимо использовать только свежие продукты.
Хотя взбивание сахара с яйцами или с маслом отдельно от сухих ингредиентов кажется пустой тратой времени, эти процессы являются важным этапом приготовления вкусной выпечки. Благодаря этому печенье приобретает свою форму и текстуру.
Хотя с опытом можно готовить без рецепта, измеряя ингредиенты "на глаз", для начала лучше использовать кухонные весы и мерные стаканы. Это упростит приготовление выпечки и обеспечит надежный вкусный результат.
Неточное измерение ингредиентов - частая ошибка в приготовлении выпечки (иллюстративное фото: Freepik)
Выпечка нередко пригорает и прилипает к противню, если не застелить форму пергаментом или не смазать маслом. Вариантов много, однако лучше использовать способ, указанный в рецепте.
Не стоит ставить тесто в духовку из только что замешанного теста. В этом случае печенье может потерять форму или прилипнуть к противню. Чтобы предотвратить это, рекомендуют до выпекания поставить тесто в холодильник на полчаса.
Несмотря на необходимость соблюдения количества ингредиентов, время выпекания важно выбирать в соответствии с особенностями духовки. Ведь температура, указанная на датчике прибора, крайне редко бывает точной - внутри духовки она может быть значительно ниже или выше.
Поэтому стоит ориентироваться не на указанное в рецепте время выпекания, а на состояние выпечки. Например, если печенье нужно выпекать 15 минут, советуют проверить его состояние уже через 8 минут.
Также можно сначала испечь небольшое количество печенья, чтобы подобрать точное время выпекания в соответствии с духовкой.
Теплое печенье довольно хрупкое и обычно слипается между собой. Поэтому прежде чем перекладывать вкусности в контейнер или на тарелку, следует подождать полного охлаждения выпечки до комнатной температуры.
Кстати, недавно мы писали о 8 ошибках при запекании овощей.
Читайте также о наиболее распространенных 5 ошибках в приготовлении сырников.