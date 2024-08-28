9 найкращих зовнішніх жорстких дисків для розширення ігрової бібліотеки

Якщо ваша ігрова бібліотека стрімко зростає і стандартного сховища вже не вистачає, настав час подумати про придбання зовнішнього жорсткого диска. Ці пристрої дозволяють значно збільшити обсяг пам'яті, забезпечуючи місце для нових ігор, оновлень та доповнень.

Про 9 найкращих зовнішніх жорстких дисків, які підійдуть як для ПК, так і для ігрових консолей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GamesRadar , присвячений відеоіграм і всьому, що пов'язано з ігровою індустрією.

WD Black P40

Ціна: від 8200 гривень

SSD WD_Black P40 - це найновіший із зовнішніх жорстких дисків WD, орієнтованих на ігри, і він є одним з найкращих за продуктивністю, які ви знайдете. Він бере специфікації та дизайн P50 і переносить їх у компактне виконання, яке використовує гарне RGB-підсвічування.

На жаль, P40 є одним з дорожчих варіантів у цьому списку, особливо тому, що це нова модель від WD. За свої гроші ви отримуєте диск, який постачається з панеллю керування Windows від WD, кабелем USB-C та адаптером USB-A, коротким посібником зі встановлення та 5-річною гарантією.

Швидкість читання та запису 2000 МБ/с є найкращою із можливих для зовнішнього жорсткого диска. Насправді це призводить до швидкого часу завантаження та швидкості передачі на PS5 та ПК.

SSD WD_Black P40 (фото: Future)

Seagate Portable Drive

Ціна: від 3 315 гривень

Портативний диск Seagate не справить на вас сильного враження. Якщо ви хочете грати в ігри із зовнішнього диска або хочете швидко передавати ігри туди та назад, це, ймовірно, не те, що вам потрібно.

З іншого боку, якщо вам потрібен простий жорсткий диск для резервного копіювання файлів, зберігання старих ігор, які вам не потрібно завантажувати, зберігання документів та мультимедіа, важко заперечити проти того, що пропонує Seagate.

Хоча в коробці немає USB-C, портативний диск Seagate сумісний із USB 3.0, тому не все так погано з точки зору швидкості читання та запису.

Якщо вам потрібна найшвидша модель у портативному диску, виберіть щось дорожче. Так само пластиковий корпус не здається дуже міцним, тому, якщо ви хочете уникнути пошкоджень та деяких надзвичайно складних ремонтів, можливо, варто вибрати щось інше.

Seagate Portable Drive (фото: Future)

WD My Passport Portable HDD

Ціна: від 2500 гривень

Диск My Passport від Western Digital пройшов кілька ітерацій за ці роки. Навіть у світі, що повільно, але вірно рухається до SSD, жорсткі диски все ще займають важливе місце. My Passport поєднує в собі ємність, ціну, цінність, якість складання та продуктивність в одному чудовому пакеті.

Розглядаючи його детальніше, диск My Passport працює через просте USB-з'єднання, що допомагає зменшити розмір. Це невеликий і міцний блок (розміром з мобільний телефон), естетика теж непогана - шикарне напівребристе, напівматове та гладке металеве оздоблення.

Найпоширенішою щодо конкретної ємності залишається версія на 4 ТБ. Причина цього переважно двояка: по-перше, жорсткий диск на 4 ТБ забезпечить достатньо місця для безлічі ігор, даних, файлів, фотографій, відео та музики; і, по-друге, зараз найбільші знижки на 4 ТБ.

My Passport - це універсальний чудовий зовнішній жорсткий диск, особливо якщо вас не хвилюють SSD або ви хочете заощадити трохи грошей.

WD My Passport Portable HDD (фото: Western Digital)

WD Black P50

Ціна: від 6 000 гривень

У пошуках найкращого зовнішнього жорсткого диска вам потрібно буде розглянути топовий SSD. І диск WD Black P50 від Western Digital, ймовірно, є найкращим зовнішнім жорстким диском з погляду співвідношення ціни та якості. Тепер, коли P40 вийшов, P50, ймовірно, стане дешевшим, зберігши при цьому багато з тих же переваг і характеристик.

Як повноцінний зовнішній, портативний пакет SSD, він пропонує все: міцний і стильний дизайн, а також чудову швидкість передачі файлів, яка часто зустрічається тільки в кращих ігрових ПК. Це робить його справжнім претендентом і в консольних аренах, набравши високу оцінку у списку кращих SSD для PS4.

Заявлені швидкості "до 2000 МБ/с" відповідали тестам, але в реальних сценаріях це означає, що ігри завантажуються неймовірно швидко, а файли та мультимедіа виймаються та зберігаються миттєво.

З точки зору того, як виглядає і відчувається диск, P50 має військовий металевий стиль і є прямокутним диском з гладким формованим металом, який легко поміститься в долоні.

Його порт USB-C можна використовувати на пристрої як USB-A, так і USB-C з'єднання, що означає, що ви можете підключити його до безлічі різних пристроїв протягом свого терміну служби і отримувати однакові швидкості.

Одна невелика критика полягає в тому, що він трохи нагрівається при використанні, але це певною мірою справедливо як невеликий компроміс для продуктивності.

WD Black P50 (фото: WD)

Crucial X10 Pro

Ціна: від 5300 гривень

Crucial by Micron добре відомий усім, хто знайомий із ринком цифрового зберігання. У цьому портативному SSD, Crucial X10 Pro пропонує вам або 1 ТБ, або 2 ТБ, або 4 ТБ простору в крихітному диску, який поміститься у вашій кишені.

Його швидкість теж непогана. Використовуючи його з PS5, ви зможете перенести, наприклад, значні 439,5 ГБ з консолі на X10 Pro за 34 хвилини. Хоча це може здатися вічністю з сьогоднішніми швидкостями SSD Gen 5, просто уявіть собі час, який би знадобився для завантаження такого великого обсягу необроблених даних.

Crucial X10 Pro (фото: Future)

Samsung T7 Shield

Ціна: від 4 650 гривень

T7 Sheild все ще знаходиться в ряду найбільш високошвидкісних зовнішніх SSD на полицях сьогодні, і він має більший акцент на міцність. Бренд стверджує, що T7 має вдвічі більшу продуктивність, ніж T5.

За ціною 159,99 доларів за модель на 1 ТБ або 289,99 доларів за 2 ТБ, це далеко не найдешевші зовнішні жорсткі диски для PS5, але ці швидкості та бронеподібна оболонка можуть виправдати додаткові витрати для вас.

Ще однією головною перевагою цього диска є міцна природа зовнішнього корпусу. Samsung заявив, що T7 Shield здатний витримувати всілякі суворі умови з випробуваннями на падіння.

Samsung T7 Shield (фото: Future)

Samsung T9

Ціна: від 5 999 гривень

Samsung T9 має одну з найнеймовірніших швидкостей читання та запису серед багатьох зовнішніх накопичувачів. Однак вам доведеться заплатити трохи більше за цей продукт, що робить його ідеальним вибором для тих, хто серйозно ставиться до інвестицій у своє обладнання для створення контенту.

Це не означає, що інші варіанти використання не підійдуть для цього портативного SSD, просто його рекомендують насамперед професіоналам контенту, які втомилися від повільних передач контенту 4K.

T9 абсолютно не має проблем з роботою, і коли справа доходить до передачі великих відеофайлів туди і назад, він заощадить вам масу часу.

Гумова поверхня забезпечує захист від падіння з висоти до 3 метрів. Вона також надає йому преміального вигляду та професійного відчуття.

Одним із недоліків його поверхні є те, що вона може бути магнітом для пилу, якщо залишити його на столі занадто довго, але це навряд чи є вирішальним фактором.

Як і його старший брат T7 Shield, це міцний накопичувач, який захистить ваші дані та ігри незалежно від платформи, на якій ви знаходитесь.

На жаль, кабелі, які ви отримуєте у коробці, досить короткі. Крім того, його ціна справді вища, ніж у багатьох інших брендів. З іншого боку, це пристрій Samsung, і продуктивність, яку він дає вам, коштує інвестицій.

Samsung T9 (фото: Future)

Seagate Expansion HDD

Ціна: від 2300 гривень

Однією з найголовніших привабливих особливостей деяких кращих зовнішніх жорстких дисків є просто величезний обсяг сховища, який ви можете отримати. І якщо ви ніколи не хочете турбуватися про зберігання своїх медіафайлів, ігор та практично всього іншого, то накопичувач Seagate Expansion - це те, що вам потрібно.

Він дуже цінується і часто потрапляє під знижки завдяки операціям та акціям, що означає, що це одне з найкращих сховищ, які можна купити за свої гроші.

Використання диска так само просто, як підключення кабелю живлення, USB та початок роботи. Це досить великий диск, якому треба трохи місця на столі або в налаштуванні (через необхідність доступу до мережі живлення, наприклад), але він зберігає приємний вигляд та естетику.

Диск Seagate Expansion доступний у різних ємностях, але середній діапазон, наприклад, 6ТБ, знаходиться у дуже привабливому місці за співвідношенням ціни та якості.

Seagate Expansion HDD

Silicon Power Bolt B75 Pro

Ціна: від 2 699 гривень

Це неймовірно легкий і міцний блок, що означає, що він легко транспортується, і ви можете повністю довіряти йому, якщо ви схильні до неприємностей або просто бажаєте додаткового захисту.

Його алюмінієвий корпус із гарним класом захисту від ударів легко подбає про важливі речі всередині. Загалом пристрій не здається солідним, але це пов'язано з його легкістю - деяким людям може сподобатися більш важкий блок.

Продуктивність SSD дуже солідна, але не надто вражаюча.

В результаті, якщо ви шукаєте щось, що пропонує хороше співвідношення ціни та якості, хочете оновитися з існуючого HDD до SSD, щоб отримати кращу та швидшу продуктивність без надмірної погоні за цифрами, і хочете щось міцне, то це чудовий претендент.

Silicon Power Bolt B75 Pro (фото: Silicon Power)