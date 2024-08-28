9 лучших внешних жестких дисков для расширения игровой библиотеки

Если ваша игровая библиотека стремительно растет и стандартного хранилища уже не хватает, самое время подумать о приобретении внешнего жесткого диска. Эти устройства позволяют значительно увеличить объем памяти, обеспечивая место для новых игр, обновлений и дополнений.

Про 9 лучших внешних жестких дисков, которые подойдут как для ПК, так и для игровых консолей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GamesRadar , посвященный видеоиграм и всему, что связано с игровой индустрией.

WD Black P40

Цена: от 8 200 гривен

SSD WD_Black P40 - это новейший из внешних жестких дисков WD, ориентированных на игры, и он является одним из лучших по производительности, которые вы найдете. Он берет спецификации и дизайн P50 и переносит их в компактное исполнение, которое использует красивую RGB-подсветку.

К сожалению, P40 является одним из более дорогих вариантов в этом списке, особенно потому, что это более новая модель от WD. За свои деньги вы получаете диск, который поставляется с панелью управления Windows от WD, кабелем USB-C и адаптером USB-A, кратким руководством по установке и 5-летней гарантией.

Скорость чтения и записи 2000 МБ/с является лучшей из возможных для внешнего жесткого диска. В реальности это приводит к быстрому времени загрузки и скорости передачи на PS5 и ПК.

SSD WD_Black P40 (фото: Future)

Seagate Portable Drive

Цена: от 3 315 гривен

Портативный диск Seagate не произведет на вас сильного впечатления. Если вы хотите играть в игры с внешнего диска или хотите быстро передавать игры туда и обратно, это, вероятно, не то, что вам нужно.

С другой стороны, если вам нужен простой жесткий диск для резервного копирования файлов, хранения старых игр, которые вам не нужно загружать, хранения документов и мультимедиа, трудно возразить против того, что предлагает Seagate.

Хотя в коробки нет USB-C, портативный диск Seagate совместим с USB 3.0, поэтому не все так плохо с точки зрения скорости чтения и записи.

Если вам нужна самая быстрая модель в портативном диске, выберите что-то более дорогое. Точно так же пластиковый корпус не кажется очень прочным, поэтому, если вы хотите избежать повреждений и некоторых чрезвычайно сложных ремонтов, возможно, стоит выбрать что-то другое.

Seagate Portable Drive (фото: Future)

WD My Passport Portable HDD

Цена: от 2 500 гривен

Диск My Passport от Western Digital прошел несколько итераций за эти годы. Даже в мире, медленно, но верно движущемся к SSD, жесткие диски все еще занимают важное место. My Passport сочетает в себе емкость, цену, ценность, качество сборки и производительность в одном превосходном пакете.

Рассматривая его более подробно, диск My Passport работает через простое USB-соединение, что помогает уменьшить размер. Это небольшой и прочный блок (размером с мобильный телефон), эстетика тоже неплохая - шикарная полуребристая, полуматовая и гладкая металлическая отделка.

Самой распространенной в плане конкретной емкости остается версия на 4 ТБ. Причина этого в основном двояка: во-первых, жесткий диск на 4 ТБ обеспечит достаточно места для множества игр, данных, файлов, фотографий, видео и музыки; и, во-вторых, сейчас самые большие скидки на 4 ТБ.

My Passport - это универсальный отличный внешний жесткий диск, особенно если вас не волнуют SSD или вы хотите сэкономить немного денег.

WD My Passport Portable HDD (фото: Western Digital)

WD Black P50

Цена: от 6 000 гривен

В поисках лучшего внешнего жесткого диска вам нужно будет рассмотреть топовый SSD. И диск WD Black P50 от Western Digital, вероятно, является лучшим внешним жестким диском с точки зрения соотношения цены и качества. Теперь, когда P40 вышел, P50, вероятно, станет дешевле, сохранив при этом многие из тех же преимуществ и характеристик.

Как полноценный внешний, портативный пакет SSD, он предлагает все: прочный и стильный дизайн, а также превосходную скорость передачи файлов, которая часто встречается только в лучших игровых ПК. Это делает его настоящим претендентом и в консольных аренах, набрав высокую оценку в нашем списке лучших SSD для PS4.

Заявленные скорости "до 2000 МБ/с" соответствовали тестам, но в реальных сценариях это означает, что игры загружаются невероятно быстро, а файлы и мультимедиа извлекаются и сохраняются мгновенно.

С точки зрения того, как выглядит и ощущается диск, P50 имеет военный металлический стиль и представляет собой прямоугольный диск с гладким формованным металлом, который легко поместится в ладони.

Его порт USB-C можно использовать на ваших устройствах как USB-A, так и USB-C соединение, что означает, что вы можете подключить его ко множеству разных устройств в течение своего срока службы и получать одинаковые скорости.

Одна небольшая критика заключается в том, что он немного нагревается при использовании, но это в некотором роде справедливо как небольшой компромисс для производительности.

WD Black P50 (фото: WD)

Crucial X10 Pro

Цена: от 5 300 гривен

Crucial by Micron хорошо известен всем, кто знаком с рынком цифрового хранения. В этом портативном SSD, Crucial X10 Pro предлагает вам либо 1 ТБ, либо 2 ТБ, либо 4 ТБ пространства в крошечном диске, который поместится в вашем кармане.

Его скорость тоже неплохая. Используя его с PS5, вы сможете перенести, например, внушительные 439,5 ГБ с консоли на X10 Pro за 34 минуты. Хотя это может показаться вечностью с сегодняшними скоростями SSD Gen 5, просто представьте себе время, которое потребовалось бы для загрузки такого большого объема необработанных данных.

Crucial X10 Pro (фото: Future)

Samsung T7 Shield

Цена: от 4 650 гривен

T7 Sheild все еще находится в ряду самых высокоскоростных внешних SSD на полках сегодня, и он имеет больший акцент на прочность. Бренд утверждает, что T7 имеет в два раза большую производительность, чем T5.

По цене 159,99 долларов за модель на 1 ТБ или 289,99 долларов за 2 ТБ, это далеко не самые дешевые внешние жесткие диски для PS5, но эти скорости и бронеподобная оболочка могут оправдать дополнительные расходы для вас.

Еще одним главным преимуществом этого диска является прочная природа его внешнего корпуса. Samsung заявил, что T7 Shield способен выдерживать всевозможные суровые условия, с испытаниями на падение.

Samsung T7 Shield (фото: Future)

Samsung T9

Цена: от 5 999 гривен

Samsung T9 обладает одними из самых невероятных скоростей чтения и записи среди многих внешних накопителей. Однако, вам придется заплатить немного больше за этот продукт, что делает его идеальным выбором для тех, кто серьезно относится к инвестициям в свое оборудование для создания контента.

Это не значит, что другие варианты использования не подойдут для этого портативного SSD, просто его рекомендуют в первую очередь профессионалам контента, которые устали от медленных передач контента 4K.

T9 абсолютно не испытывает проблем с работой, и когда дело доходит до передачи больших видеофайлов туда и обратно, он сэкономит вам массу времени.

Резиновая поверхность обеспечивает защиту от падения с высоты до 3 метров. Она также придает ему премиальный вид и профессиональное ощущение.

Одним из недостатков его поверхности является то, что она может быть магнитом для пыли, если оставить его на столе слишком долго, но это вряд ли является решающим фактором.

Как и его старший брат T7 Shield, это прочный накопитель, который защитит ваши данные и игры, независимо от платформы, на которой вы находитесь.

К сожалению, кабели, которые вы получаете в коробке, довольно короткие. Кроме того, его цена действительно выше, чем у многих других брендов. С другой стороны, это устройство Samsung, и производительность, которую оно дает вам, стоит инвестиций.

Samsung T9 (фото: Future)

Seagate Expansion HDD

Цена: от 2 300 гривен

Одной из главных привлекательных особенностей некоторых лучших внешних жестких дисков является просто огромный объем хранилища, который вы можете получить. И если вы никогда не хотите беспокоиться о хранении своих медиафайлов, игр и практически всего остального, то накопитель Seagate Expansion - это то, что вам нужно.

Он очень ценится и часто попадает под скидки благодаря сделкам и акциям, что означает, что это одно из лучших хранилищ, которые можно купить за свои деньги.

Использование диска так же просто, как подключение кабеля питания, USB и начало работы. Это довольно большой диск, которому нужно немного места на столе или в настройке (из-за необходимости доступа к сети питания, например), но он сохраняет приятный вид и эстетику.

Диск Seagate Expansion доступен в различных емкостях, но средний диапазон, например, 6ТБ, находится в очень привлекательном месте по соотношению цены и качества.

Seagate Expansion HDD

Silicon Power Bolt B75 Pro

Цена: от 2 699 гривен

Это невероятно легкий и прочный блок, что означает, что он легко транспортируется, и вы можете полностью доверять ему, если вы склонны к неприятностям или просто хотите дополнительную защиту.

Его алюминиевый корпус с хорошим классом защиты от ударов легко позаботится о важных вещах внутри. В целом, устройство не кажется солидным, но это связано с его легкостью - некоторым людям может понравиться более тяжелый блок.

Производительность SSD очень солидная, но не слишком впечатляющая.

В результате, если вы ищете что-то, что предлагает хорошее соотношение цены и качества, хотите обновиться с существующего HDD до SSD, чтобы получить лучшую и более быструю производительность без чрезмерной погони за цифрами, и хотите что-то прочное, то это отличный претендент.

Silicon Power Bolt B75 Pro (фото: Silicon Power)