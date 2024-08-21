6 найкращих ігрових процесорів для комп'ютера в 2024 році

Вибір процесора - ключовий момент при збиранні ігрового комп'ютера, який безпосередньо впливає на продуктивність та якість ігрового процесу. У 2024 році ринок пропонує безліч потужних рішень, здатних впоратися з найвибагливішими іграми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярний веб-сайт про комп'ютерні ігри PC Gamer .

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D - найкращий ігровий процесор на даний момент. Він перевершує топовий процесор Intel за частотою кадрів в іграх при нижчій ціні та меншому енергоспоживання.

Процесори з 3D V-Cache більш ефективні, ніж перші чіпи Ryzen 7000. AMD Ryzen 7 7800X3D краще підходить для чисто ігрових завдань завдяки чудовій продуктивності та доступнішій ціні (нижче 400 доларів).

AMD Ryzen 7 7800X3D (фото: PC Gamer)

Intel Core i5 13400F

Intel Core i5 13400F - найкращий доступний бюджетний процесор для ігор. Він пропонує вражаючу продуктивність за власну ціну. Процесори Intel стикалися з проблемами збоїв, але 13400F менш схильний до цього через більш низьке енергоспоживання.

Очікується, що оновлення BIOS вирішить проблему збоїв. 13400F має 10 ядер, включаючи 6 високопродуктивних ядер. Він добре конкурує з AMD Ryzen 5 7600X, але чіп AMD краще підходить для продуктивності та створення контенту. Материнські плати Intel зазвичай дешевші, ніж AMD.

13400F не має вбудованої графіки, але це не є серйозною проблемою для більшості геймерів.

Intel Core i5 13400F (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X забезпечує неймовірну потужність для ігор, чудово справляється з офісними завданнями і коштує цілком розумних грошей.

Платформа AMD AM5 існує вже деякий час, але вона все ще досить нова, тому материнські плати можуть бути досить дорогими для функціонала, що пропонується.

Це восьмиядерний процесор із 16 потоками. Не найбільш захоплюючий набір характеристик, але важливим є те, що вісім ядер - це ідеальна кількість для ігор зараз, а цей конкретний чіп може працювати на частоті до 5,4 ГГц, щоб вичавити з себе максимум.

Однак є одна вада - це нагрівання. 7700X любить навантажувати системи охолодження, тому вам знадобиться великий повітряний кулер, щоб запобігти тротлінгу.

AMD Ryzen 7 7700X (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 9 9950X

Ryzen 9 9950X - найкращий процесор для продуктивності та створення контенту у високому класі. Він забезпечує значний приріст продуктивності у багатопотокових задачах у порівнянні з попереднім поколінням (Ryzen 9 7950X та 7950X3D).

Ryzen 9 7950X3D залишається найкращим вибором для ігор. Обидва процесори Ryzen 9 9950X і 7950X мають 16 ядер та 32 потоки, але 9950X використовує покращену архітектуру Zen 5.

Режим енергозбереження доступний для зниження енергоспоживання та температури без істотного впливу на продуктивність. Процесор вимагає ретельного налаштування BIOS та системи для досягнення максимальної продуктивності.

AMD Ryzen 9 9950X (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 5700X3D

AMD Ryzen 7 5700X3D - найкращий вибір для оновлення AM4-платформи, пропонуючи відмінну продуктивність за значно нижчою ціною, ніж Ryzen 7 5800X3D.

5700X3D майже аналогічний 5800X3D, але зі зниженими базовими та буст-частотами, при цьому розгін не підтримується. Незважаючи на нижчі частоти, 5700X3D забезпечує відмінну ігрову продуктивність, особливо завдяки 3D V-Cache.

Ціна 5700X3D близько 200 доларів, що робить його бюджетним процесором, що дозволяє заощаджені кошти вкласти у покращення інших компонентів ПК.

Для AM4 системи це найкращий апгрейд, хоча слід враховувати можливе підвищення температури та необхідність поліпшеного охолодження.

AMD Ryzen 7 5700X3D (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 8700G

Ryzen 7 8700G, топовий чіп у лінійці, може замінити початкові відеокарти, забезпечуючи можливість грати в 1080p без окремої відеокарти.

У 8700G використовується інтегрована графіка Radeon 780M на базі архітектури RDNA 3, яка є найпотужнішою серед вбудованих рішень для настільних ПК.

Хоча графічна продуктивність 8700G вражає, його загальна продуктивність як CPU поступається іншим моделям, таким як Ryzen 7000-серія або Ryzen 7 5700X3D для AM4.

AMD Ryzen 7 8700G (фото: PC Gamer)