11 недооцінених ігор, в які варто пограти

У світі відеоігор існує багато проектів, які не отримали заслуженої уваги. Ці ігри пропонують унікальні геймплейні механіки, захоплюючы сюжети та глибоку атмосферу, але з якихось причин залишилися в тіні популярніших релізів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт The Gamer , присвячений відеоіграм.

Star Wars Battlefront 2

Після кількох років оновлень та безкоштовного додавання контенту, нинішня гра стала справжнім фантастичним шутером як для фанатів фільмів, так і для звичайних любителів.

Це відмінний командний шутер і більшість карт цікаві для гри, навіть якщо деякі режими можуть затягуватися занадто довго.

Star Wars Battlefront 2 (фото: TheGamer)

Astral Chain

Astral Chain - це екшен-пригода від геніальних розробників Platinum Games, дія якого розгортається в недалекому майбутньому у місті на межі вторгнення дивних істот.

Це дуже амбітна гра, яка напрочуд добре виглядає і працює на Nintendo Switch, особливо враховуючи, наскільки божевільними можуть бути бої в пізніх частинах гри. У ній також добре збалансовані гумористичні моменти і більш серйозний сюжет.

Astral Chain (фото: TheGamer)

Sunset Overdrive

Sunset Overdrive без сумніву є однією із найдоцінніших ігор минулого покоління.

Гра є відкритим світом недалекого майбутнього, де місто захоплене мутантами, а вам доручено розібратися з цією загрозою за допомогою різної зброї та здібностей.

Гра заохочує швидкий стиль та нагороджує вас за швидке знищення ворогів.

Sunset Overdrive (фото: TheGamer)

Titanfall 2

Titanfall 2 дійсно є прихованою перлиною серед шутерів. Випущений між гучними релізами Call of Duty та Battlefield, він, на жаль, залишився у тіні.

Кампанія гри - одна з найкращих у жанрі, але справжня зірка - це багатокористувацький режим.

Крім того, весь додатковий контент був абсолютно безкоштовним - рішення, якому багато інших розробників дотримувалися наступні роки.

Titanfall 2 (фото: TheGamer)

Sleeping Dogs

Ця дивовижна пригода розповідає історію китайсько-американського поліцейського Уей Шена, який впроваджується у тріаду під прикриттям.

Протягом усієї гри йому доводиться балансувати між двома життями. І, звичайно ж, він немало бився, бо вогнепальна зброя у грі зустрічається рідко. Бойова система, заснована на бойових мистецтвах, вийшла дуже плавною та захоплюючою.

Sleeping Dogs (фото: TheGamer)

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Midnight Suns справді є недооціненою перлиною в ігровій індустрії.

Замість звичних відкритого світу або екшену, гра є тактичною покроковою RPG з сильним впливом XCOM. Гравцям пропонується стратегічно використати здібності героїв для перемоги над супротивником.

Крім того, сюжет гри помітно відрізняється від стандартних супергеройських історій, занурюючи гравців у світ темної магії та відьом.

Marvel's Midnight Suns (фото: TheGamer)

BioShock 2

BioShock 2 дійсно заслуговує на більше визнання. Будучи сиквелом однієї з найкращих ігор 2000-х, він часто залишається у тіні свого попередника. У грі ви повинні розкрити таємницю зникнення маленьких дівчаток, відповіді на яку приховані в Рapture.

Геймплей зробив величезний стрибок у порівнянні з оригіналом, а повернення в Рapture виявилося таким же вражаючим, як і очікувалося. Версія міста в BioShock 2 - найкраща в серії, і за винятком дещо сумбурного початку, це фантастичний досвід.

BioShock 2 (фото: TheGamer)

Enslaved: Odyssey To The West

Історія гри вільно ґрунтується на романі "Подорож на Захід". Ви граєте за персонажа, який повинен допомогти жінці на ім'я Тріп перетнути постапокаліптичну пустку, колись відому як Нью-Йорк.

Історія містить безліч цікавих елементів, особливо щодо спілкування між двома головними героями.

Enslaved: Odyssey To The West (фото: TheGamer)

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Серія ігор про Шерлока Холмса від Frogwares, незважаючи на безліч випущених ігор, досі не привертає великої уваги.

У грі 2014 вам доручено розслідувати кілька окремих справ. Кожна з них схоже на схему: ви шукаєте докази, опитуєте підозрюваних і намагаєтеся зібрати все разом.

Гра не веде вас до єдиного рішення, тому з'являється справжнє почуття гордості за правильний вибір.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (фото: TheGamer)

Mad Max

Незважаючи на те, що сам Джордж Міллер говорив про гру Mad Max 2015 року, це шедевр з погляду візуальних ефектів, ігрової механіки та візуального дизайну.

Система рукопашного бою включає плавну систему контратак з переломом кісток, дуже схожу на гру Batman: Arkham, з деякими жорстокими добиваннями і діями з дробовиком.

Потім автомобільний хаос і вибухи стають ще більш вражаючими, тому що ви можете використовувати гарпун та інші модифікації, щоб зносити башти та відривати частини ворожих автомобілів.

Mad Max (фото: TheGamer)

The Thaumaturge

Якщо ви любитель надприродної історичної фантастики та детективних трилерів, не пропустіть The Thaumaturge. Це покрокова RPG, яка пройшла повз багато радарів.

Ви опинитеся в ролі титульного тауматурга Віктора Шульського, який розслідує безліч таємниць і часто вступає в конфлікт із солдатами царської армії, все це в компанії свого вірного друга та компаньйона Распутіна.

Дія гри розгортається в Польщі 1905 року, а атмосфера, персонажі та дизайн оточення одразу ж занурюють вас у світ гри. Ваш арсенал також складається із зібраних вами демонів, званих Салуторами, з детальним та лякаючим дизайном.

The Thaumaturge (фото: TheGamer)