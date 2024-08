9 лучших гоночных игр для ПК, от которых невозможно оторваться

Need for Speed: Most Wanted (2005)

19 лет назад EA показала всем, какими могут быть игры про уличные гонки - веселыми и очень стильными. После двух успешных частей Need for Speed: Underground компания выпустила Most Wanted.

Необычные, но правильные решения в игре повсюду. В однопользовательской кампании ясная цель - попасть на вершину списка самых разыскиваемых. Наконец, возвращаясь к серии, копы добавляют дополнительное напряжение во время гонок.

Такие способности, как замедление времени, позволяют вам выбираться из сложных ситуаций и быстрее восстанавливаться, если вы совершили ошибку.

Трудно сказать, какой вклад Most Wanted внесла в развитие жанра, но нет сомнений, что это одна из лучших гоночных игр для ПК в индустрии.

Need for Speed: Most Wanted (2005) (фото: Reddit)

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - пожалуй, самая красивая аркадная гоночная игра на ПК на данный момент. Она имеет потрясающее освещение, высококачественные текстуры, а также поддерживает разрешения до 8K и технологию HDR.

Действие происходит в мексиканском городе Гуанахуато, который является крупным центром игрового мира, но территория этим не ограничивается.

Здесь есть различные природные зоны: пустыни и джунгли, заснеженные горы и каньоны, вулканы. По пути можно увидеть руины древних городов и современные постройки. Смена времен года происходит по-разному в разных биомах.

Forza Horizon 5 (фото: IGN)

F1 2020

Продуманный и захватывающий симулятор Формулы 1. Игра реалистична даже в мельчайших деталях. Здесь представлены почти все гонщики, машины и команды, участвовавшие в соревновании 2020 года.

Реализм также очевиден в настройке машин. Вы можете изменить десятки параметров, которые действительно влияют на поведение автомобиля на трассе. Для любителей классики в F1 2020 доступны легендарные автомобили прошлых десятилетий.

F1 2020 (фото: F1)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Переиздание одной из лучших игр серии Need for Speed. Всего было выпущено три разных версии под подзаголовком Hot Pursuit, в данном случае это обновленная версия последней, выпущенной в 2010 году.

Все события происходят в американском районе Сикрест. Полноценного открытого мира здесь нет - доступна только глобальная карта, на которой следует выбрать гонку или другое занятие, затем выбрать автомобиль.

Главной особенностью Hot Pursuit являются полицейские погони, которые дополняют обычные гонки, гонки на время и другие виды соревнований. Вы можете играть как за нарушителей, так и за блюстителей закона.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (фото: EA)

Burnout Paradise Remastered

Вершина развития популярной серии Burnout. Главное здесь - свобода. В Paradise игрок волен перемещаться по большому открытому миру так, как ему заблагорассудится. Даже в гонках нет четких маршрутов - только финишная черта, до которой можно добраться любым способом.

Игра поражает подробными авариями. Если участник влетает в стену на достаточно большой скорости, то ему в мельчайших подробностях показывают, как постепенно сминается капот, разбивается лобовое стекло и отлетают колеса.

И самое интересное, что то же самое можно и нужно делать с соперниками. Уничтожение врагов в Burnout Paradise - важная часть игрового процесса.

Burnout Paradise Remastered (фото: VGChartz)

Project CARS 2

Project CARS 2 - гоночный симулятор с проработанной физикой вождения, системой повреждений и большим количеством доступных автомобилей. В игре десятки локаций с различными типами поверхностей, включая рыхлую почву, гравий, грязь и снег.

Симулятор поддерживает динамическую смену времени суток и погодных условий. Для гонщиков доступно около десятка различных дисциплин, в которых можно и развлечься, и вдоволь попотеть. Для управления желательно использовать руль и педали - клавиатурой вряд ли обойтись.

Project CARS 2 (фото: The Boar)

Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa - ведущий претендент на звание самого тщательного симулятора в современной игровой индустрии. Авторы проделали титаническую работу над игрой. Она предлагает десятки тщательно отсканированных автомобилей и трасс, а также обширные возможности настройки автомобилей.

Физический движок гонки учитывает аэродинамику, температуру компонентов автомобиля и даже такие незначительные факторы, как спуск шин после длительной стоянки.

Assetto Corsa Competizione (фото: Assetto Corsa)

DiRT Rally 2.0

Если в Assetto Corsa вам доступны кольцевые трассы, покрытые асфальтом, то DiRT Rally 2.0 - один из главных раллийных симуляторов. В этой игре вам нужно гонять по лесам и полям, делать крутые повороты и избегать столкновений со столбами и деревьями.

Разработчикам удалось найти баланс между высокой увлекательностью и точной симуляцией. Возможностей для тюнинга автомобилей много, но при желании их можно игнорировать и просто гонять по детально воссозданным дорогам.

DiRT Rally 2.0 (фото: Top Gear)

Wreckfest

Гонка на ПК от создателей FlatOut, которую проще всего воспринимать как идейного наследника знаменитой серии. Wreckfest снизил аркадность, но при этом крушить машины стало еще веселее.

Все дело в реалистичной системе повреждений: при желании кузов можно превратить практически в кусок железа и резины. Каждый удар оставляет вмятину, которая влияет на поведение автомобиля.

В общем, вся суть игры в авариях: сложно найти проект, в котором они были бы такими же красивыми. И полезными - для избавления от соперников.

Wreckfest (фото: Switch Player)