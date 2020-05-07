9 мая в Украине: в Нацполиции предупредили о больших штрафах за празднование

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса внес коррективы в привычный уклад жизни жителей страны. На 9 мая отменены все массовые мероприятия и украинцам запретили устраивать пикники и вылазки на шашлыки в эти дни. В Национальной полиции предупредили, что нарушителей карантина на праздники будут штрафовать.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции, на выходных в столице планируют усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Есть информация о том, что в субботу, 9 мая, в парке Вечной славы собираются провести массовую акцию.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", - рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Жителям Украины напомнили, что штраф за использование георгиевской ленты – 5100 гривен. Нарушителям также грозит административный арест на 15 суток.

За нарушение карантинных ограничений штрафы намного выше – от 17 тысяч гривен. Глава киевской полиции отметил, что отвечать перед законом будут все нарушители.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций", - резюмировал Крищенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, когда и как начнет работать транспорт после карантина.