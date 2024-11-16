9 максимально дивних речей зірок, які продали за великі гроші на аукціонах

Світ аукціонів не перестає дивувати, адже саме тут з’являються найнесподіваніші речі, пов’язані із зірками. За гучні суми продаються особисті речі, аксесуари та інші артефакти, які колись належали відомим особам.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про дев'ять найдивніших "зіркових" речей, які продавалися на аукціонах.
Позитивний тест на вагітність, який, за чутками, належав Брітні Спірс, знайшли в номері готелю Лос-Анджелеса, де вона зупинялася зі своїм чоловіком. Незважаючи на відсутність підтверджень, що тест дійсно належав співачці, його продали на аукціоні за 5 001 долар.
Цей незвичний лот викликав великий ажіотаж серед шанувальників співачки. Це лише один з прикладів того, як прості речі набувають цінності через асоціацію із знаменитостями.
Плаття та аксесуари, створені для акторки Одрі Хепберн Юбером Живанші, були продані на аукціоні Kerry Taylor Auctions. Вбрання використовувалися в таких відомих фільмах, як "Як вкрасти мільйон" та "Сніданок у Тіффані".
Загальна сума продажу колекції досягла 270 000 фунтів стерлінгів. Ці речі стали цінними завдяки легендарному стилю Хепберн.
Один з найбільш ексцентричних лотів - зуб музиканта Джона Леннона, видалений під час лікування. Його продали на торгах Omega Auctions за 31 200 доларів. Покупцем став канадський стоматолог, який придбав його для прикрашання своєї клініки.
З моменту зйомок культового фільму залишилося чотири пари черевиків, які носила акторка Джуді Гарленд. Одну з цих пар придбав власник сувенірної крамниці в Голлівуді, заплативши за неї 660 000 доларів. Цей лот став символом кінематографічної історії, що приносить спогади про класичний фільм.
Костюм, в якому Кристофер Рів зіграв Супермена в першій частині франшизи, був виставлений на торги з початковою ціною 40 000 доларів. Торги завершилися 26 січня 2017 року, і костюм знайшов нового власника.
Легендарна біла блискуча рукавичка, яку Майкл Джексон носив під час свого першого виконання "місячної ходи", була продана за 350 000 доларів. Покупцем став колекціонер з Гонконгу на ім'я Гоффман Ма.
Темно-синє плаття, в якому принцеса Діана танцювала з Джоном Траволтою на прийомі в Білому домі, було продане за 510 000 фунтів стерлінгів. Після цієї події Траволта зазначив, що танець із принцесою допоміг його кар'єрі. Це плаття стало символом королівської елегантності та естетики.
Фанат творчості Каньє Веста виставив на аукціон eBay пакет із повітрям, нібито з одного з концертів репера. Лот, початкова ставка якого становила 5 доларів, був проданий за 60 100 доларів.
Концертні труси Елвіса Преслі, в яких він виступав у 1977 році, були виставлені на аукціоні з очікуваною ціною у 10 000 фунтів. Проте, через пляму на білизні ніхто не наважився придбати цей лот.
Раніше ми писали, які є 7 найцікавіших і дуже вигідних видів колекціонування.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Williamgeorge.com та Blackwellauctions.com.