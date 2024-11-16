9 максимально дивних речей зірок, які продали за великі гроші на аукціонах

Тест на вагітність Брітні Спірс: 5 001 доларів

Позитивний тест на вагітність, який, за чутками, належав Брітні Спірс, знайшли в номері готелю Лос-Анджелеса, де вона зупинялася зі своїм чоловіком. Незважаючи на відсутність підтверджень, що тест дійсно належав співачці, його продали на аукціоні за 5 001 долар.

Цей незвичний лот викликав великий ажіотаж серед шанувальників співачки. Це лише один з прикладів того, як прості речі набувають цінності через асоціацію із знаменитостями.

Колекція Givenchy Одрі Хепберн: 270 000 фунтів

Плаття та аксесуари, створені для акторки Одрі Хепберн Юбером Живанші, були продані на аукціоні Kerry Taylor Auctions. Вбрання використовувалися в таких відомих фільмах, як "Як вкрасти мільйон" та "Сніданок у Тіффані".

Загальна сума продажу колекції досягла 270 000 фунтів стерлінгів. Ці речі стали цінними завдяки легендарному стилю Хепберн.

Зуб Джона Леннона: 31 200 доларів

Один з найбільш ексцентричних лотів - зуб музиканта Джона Леннона, видалений під час лікування. Його продали на торгах Omega Auctions за 31 200 доларів. Покупцем став канадський стоматолог, який придбав його для прикрашання своєї клініки.

Червоні черевички Дороті з фільму "Чарівник країни Оз": 660 000 доларів

З моменту зйомок культового фільму залишилося чотири пари черевиків, які носила акторка Джуді Гарленд. Одну з цих пар придбав власник сувенірної крамниці в Голлівуді, заплативши за неї 660 000 доларів. Цей лот став символом кінематографічної історії, що приносить спогади про класичний фільм.

Костюм Кристофера Ріва з фільму "Супермен": 40 000 доларів

Костюм, в якому Кристофер Рів зіграв Супермена в першій частині франшизи, був виставлений на торги з початковою ціною 40 000 доларів. Торги завершилися 26 січня 2017 року, і костюм знайшов нового власника.

Рукавичка Майкла Джексона: 350 000 доларів

Легендарна біла блискуча рукавичка, яку Майкл Джексон носив під час свого першого виконання "місячної ходи", була продана за 350 000 доларів. Покупцем став колекціонер з Гонконгу на ім'я Гоффман Ма.

Плаття принцеси Діани: 510 000 фунтів

Темно-синє плаття, в якому принцеса Діана танцювала з Джоном Траволтою на прийомі в Білому домі, було продане за 510 000 фунтів стерлінгів. Після цієї події Траволта зазначив, що танець із принцесою допоміг його кар'єрі. Це плаття стало символом королівської елегантності та естетики.

Пакет з повітрям з концерту Каньє Веста: 60 100 доларів

Фанат творчості Каньє Веста виставив на аукціон eBay пакет із повітрям, нібито з одного з концертів репера. Лот, початкова ставка якого становила 5 доларів, був проданий за 60 100 доларів.

Спідня білизна Елвіса Преслі: 10 000 фунтів

Концертні труси Елвіса Преслі, в яких він виступав у 1977 році, були виставлені на аукціоні з очікуваною ціною у 10 000 фунтів. Проте, через пляму на білизні ніхто не наважився придбати цей лот.