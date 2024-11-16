9 максимально странных вещей звезд, проданные за большие деньги на аукционах

Тест на беременность Бритни Спирс: 5 001 долларов

Положительный тест на беременность, по слухам, принадлежавший Бритни Спирс, нашли в номере отеля Лос-Анджелеса, где она останавливалась со своим мужем. Несмотря на отсутствие подтверждений, что тест действительно принадлежал певице, его продали на аукционе за 5001 доллар.

Этот необычный лот вызвал большой ажиотаж среди поклонников певицы. Это лишь один из примеров того, как простые вещи приобретают ценности через ассоциацию со знаменитостями.

Коллекция Givenchy Одри Хэпберн: 270 000 фунтов

Платья и аксессуары, созданные для актрисы Одри Хепберн Юбер Живанши, были проданы на аукционе Kerry Taylor Auctions. Наряды использовались в таких известных фильмах как "Как украсть миллион" и "Завтрак у Тиффани".

Общая сумма продаж коллекции достигла 270 000 фунтов стерлингов. Эти вещи стали ценными благодаря легендарному стилю Хепберна.

Зуб Джона Леннона: 31 200 долларов

Один из самых эксцентричных лотов - зуб музыканта Джона Леннона, удаленный во время лечения. Его продали на торгах Omega Auctions за 31 200 долларов. Покупателем стал канадский стоматолог, купивший его для украшения своей клиники.

Красные туфли Дороти из фильма "Волшебник страны Оз": 660 000 долларов

С момента съемок культового фильма осталось четыре пары обуви, которые носила актриса Джуди Гарленд. Одну из этих пар приобрел владелец сувенирного магазина в Голливуде, заплатив за нее 660 000 долларов. Этот лот стал символом кинематографической истории, приносящий воспоминания о классическом фильме.

Костюм Кристофера Рива из фильма "Супермен": 40 000 долларов

Костюм, в котором Кристофер Рив сыграл Супермена в первой части франшизы, был выставлен на торги по начальной цене 40 000 долларов. Торги завершились 26 января 2017 года и костюм нашел нового владельца.

Перчатка Майкла Джексона: 350 000 долларов

Легендарная белая блестящая перчатка, которую Майкл Джексон носил во время своего первого исполнения "лунной походки", была продана за 350 000 долларов. Покупателем стал коллекционер из Гонконга по имени Гоффман Ма.

Платье принцессы Дианы: 510 000 фунтов

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой на приеме в Белом доме, было продано за 510 тысяч фунтов стерлингов. После этого события Траволта отметил, что танец с принцессой помог его карьере.

Пакет с воздухом с концерта Канье Веста: 60 100 долларов

Фанат творчества Канье Веста выставил на аукцион eBay пакет с воздухом, якобы с одного из концертов рэпера. Лот, начальная ставка которого составляла 5 долларов, был продан за 60 100 долларов.

Нижнее белье Элвиса Пресли: 10 000 фунтов

Концертные трусы Элвиса Пресли, в которых он выступал в 1977 году, были выставлены на аукционе с ожидаемой ценой 10 000 фунтов. Однако из-за пятна на белье никто не решился приобрести этот лот.