5 найдорожчих марок у світі, які коштують мільйони доларів

Марки - це невеличкі шматочки паперу, які колись використовувалися для оплати поштових відправлень. Проте зараз деякі з них є справжніми скарбами для колекціонерів, які готові платити величезні суми грошей.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Stampworld розповідає про п'ять найрідкісніших і найдорожчих марок у світі, які цінуються за свою історичну значущість, помилки друку або обмежений тираж.

Марка "Поштове відділення Маврикія" (Mauritius "Post Office")

Країна: Маврикій.

Рік випуску: 1847.

Тираж: 500 штук кожного номіналу.

Вартість: близько 1,67 мільйона доларів США.

У вересні 1847 року на острові Маврикій були випущені марки з написом "Post Office". Існують два номінали цієї марки: один пені оранжево-червоного кольору та два пенси темно-синього кольору. Помилка в написі, що мало бути "Post Paid", робить ці марки особливо цінними для колекціонерів.

З 500 марок кожного номіналу збереглося всього 26 екземплярів. У 2011 році одну з цих марок продали на аукціоні за 1,05 мільйона фунтів стерлінгів.

Ці марки увійшли до колекцій багатьох відомих філателістів, серед яких король Георг V, який у 1904 році придбав одну з марок за рекордну на той час суму.

Марка "Поштове відділення Маврикія" (фото: Stampworld.com)

Марка "Z-Grill" із Бенджаміном Франкліном

Країна: США.

Рік випуску: 1868.

Тираж: 2 відомі екземпляри.

Вартість: близько 8,8 мільйона доларів США.

У лютому 1868 року в США була випущена марка з портретом Бенджаміна Франкліна, відома як "Z-Grill". Її особливістю є візерунок "Z", який дозволяв чорнилу поглиблюватися у папір, унеможливлюючи повторне використання марки.

Ці марки були визнані непрактичними та зняті з обігу в 1870 році. Відомо лише два екземпляри цієї марки, обидва мають сліди погашення.

Один із них належить колекції Бенджаміна Міллера, яка зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, а інший - у приватній колекції Білла Гросса, який обміняв її у 2005 році на чотири марки "Інвертована Дженні".

Марка "Z-Grill" із Бенджаміном Франкліном (фото: Stampworld.com)

Марка "Інвертована Дженні" (Inverted Jenny)

Країна: США.

Рік випуску: 1918.

Тираж: 100 штук.

Вартість: близько 2,7 мільйона доларів США.

"Інвертована Дженні" - це марка, випущена 10 травня 1918 року для авіапошти США, на якій зображений літак Curtiss JN-4, розташований догори ногами через помилку друку.

Марки були надруковані на аркушах по 100 екземплярів, і один із них був випадково перевернутий під час другого проходу через друкарську машину. Ця помилка зробила марку однією з найвідоміших у світі.

У 2005 році блок із чотирьох марок "Інвертована Дженні" було придбано фінансистом Біллом Гроссом за 2,7 мільйона доларів, а згодом обміняно на марку "Z-Grill".

Марка "Інвертована Дженні" (фото: Stampworld.com)

Марка "Трисклінг жовтий" (Treskilling Yellow)

Країна: Швеція.

Рік випуску: 1855.

Тираж: 1 відомий екземпляр.

Вартість: понад 3,14 мільйона доларів США.

"Трисклінг жовтий" - це шведська марка, яка була надрукована в неправильному кольорі через помилку. Замість синьо-зеленого кольору, характерного для номіналу в 3 скіллінги, марка була надрукована на жовто-оранжевому папері, призначеному для номіналу в 8 скіллінгів.

Вважається, що ця марка є єдиною в своєму роді, оскільки інші екземпляри такої помилки не знайдені. У 1996 році марку було продано на аукціоні в Женеві за щонайменше 2,3 мільйона доларів, а у 2013 році її придбав шведський політик граф Густав Дуглас.

Марка "Трисклінг жовтий" (фото: Stampworld.com)

Марка "Британська Гвіана Один цент на магенті" (British Guiana One-Cent Black on Magenta)

Країна: Британська Гвіана (нині Гайана).

Рік випуску: 1856.

Тираж: 1 відомий екземпляр.

Вартість: близько 9,5 мільйона доларів США.

Ця марка була випущена в 1856 році у Британській Гвіані як тимчасовий захід через нестачу марок, спричинену затримкою судна з Лондона. Марка була надрукована на місцевій друкарні й мала бути завірена підписом співробітника пошти для уникнення підробок.

Першим власником марки став 12-річний шотландський хлопчик, який проживав у Південній Америці. З того часу марка переходила від одного колекціонера до іншого, і з кожним продажем її вартість зростала.

У 2014 році марка була продана на аукціоні Sotheby's за 9,5 мільйона доларів США, ставши найдорожчою маркою у світі.

Марка "Британська Гвіана Один цент на магенті" (фото: Вікіпедія)