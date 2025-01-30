8 людей з захмарним IQ: як незвичайно склалися їхні долі

Альберт Ейнштейн

Альберт Ейнштейн, народжений у Німеччині, став символом наукового прогресу всього ХХ століття. Його прізвище асоціюється з геніальністю, а його наукові досягнення - з революцією у фізиці.

За своє життя він написав понад 300 наукових статей і активно виступав проти використання ядерної зброї. Його IQ, за оцінками сучасників, становив від 170 до 190 пунктів.

Натан Леопольд

Із рівнем IQ 210 Натан Леопольд був вундеркіндом із трагічною долею. Тяжке дитинство та психологічні травми підштовхнули його до здійснення ідеального злочину.

У 1924 році він разом із напарником здійснив вбивство, яке привернуло увагу суспільства. Після звільнення він працював викладачем математики, а його історія стала основою для фільму Альфреда Гічкока "Мотузка".

Натан Леопольд у тюрмі (фото: Вікіпедія)

Джейкоб Барнетт

Джейкоб Барнетт у дитинстві отримав діагноз аутизм, і лікарі не вірили, що він навіть навчиться зав’язувати шнурки. Однак він став доктором наук у 18 років і має IQ 170. Завдяки підтримці батьків, які обрали для нього домашнє навчання, Джейкоб досяг неймовірних успіхів у науці.

Уільям Джей Сідіс

Із IQ понад 250 Уільям Джей Сідіс вважається найрозумнішою людиною в історії. Уже в 6 місяців він вимовляв слова, а в 9 років знав 8 мов і вступив до Гарварду у 12 років. Відсутність дитинства й високі очікування суспільства зробили його глибоко нещасним. Уільям залишив науковий слід, зокрема, у дослідженні чорних дір.

Уільям Джей Сідіс (фото: Вікіпедія)

Річард Роснер

З IQ 192 Річард Роснер є одним із найрозумніших людей, які не обрали науковий шлях. Він працював вишибалою, моделлю, сценаристом і навіть знімався в рекламі. Роснер захоплюється всіма галузями знань, однак використовує їх лише для особистого розвитку. Для поліпшення роботи мозку він вживає спеціальні добавки.

Пол Аллен

Із IQ 170 Пол Аллен, співзасновник Microsoft, є втіленням генія сучасності. Окрім успішної кар’єри у технологіях, він заснував музей авіації, а також володів спортивними командами. Аллен активно займався благодійністю та сприяв розвитку науки. Його внесок у світ технологій незаперечний.

Пол Аллен (фото: Вікіпедія)

Філіп Емеагвалі

Філіп Емеагвалі, відомий як "Білл Гейтс Чорного континенту", має IQ 190. Він покинув школу в 14 років, але здобув стипендію та вивчився в Орегонському університеті. Його ідеї щодо побудови суперкомп’ютерів і оптимізації нафтовидобування зробили його відомим у світі науки.

Джудіт Полгар

Джудіт Полгар - всесвітньо відома шахістка з IQ 170, яка стала гросмейстером у 15 років. Її стратегічне мислення й талант дозволили їй стати однією з найкращих шахісток в історії. Полгар є прикладом того, як розум та наполегливість відкривають шлях до успіху. Її досягнення надихають молодих спортсменів.

Джудіт Полгар (фото: Вікіпедія)